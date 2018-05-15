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15 Mayıs 2018 15:28

Artova’da çocuk şenliği

Tokat’ın Artova ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Artova’da çocuk şenliği

15 Mayıs 2018 15:28


Tokat’ın Artova ilçesinde okul öncesi eğitim gören çocukların yeraldığı ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Geleneksel Artova 3’üncü Çocuk Şenliği ilçe stadyumunda büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Şenliğe Artova ilçe genelindeki bütün ilkokul ve okul öncesi öğrenim gören öğrenciler katıldı. Şenlikte çocuklar çuval yarışı, halat çekme gibi geleneksel şenlik oyunlarının yanı sıra çiçek dikimi, ilizyon gösterileri gibi gerçekleştirilen serbest etkinliklerle hem kendi aralarında doyasıya eğlendi hem de diğer okullardaki akranları ile tanışma fırsatı buldu.


Artova İlce Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy şenliklerle ilgili yaptığı değerlendirmede; "Çocuklarımıza eğitim öğretimin yanında, değerli olduklarını bu şenlikle gösteriyoruz. Onları eğlendirerek ödüllendiriyoruz. Ayrıca burada tüm okullarımız kaynaşıyor. Şenliğimize ve eğitim-öğretime yaptıkları katkılardan dolayı sponsorlarımıza idarecilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.




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