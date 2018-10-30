Tokat'ın tarihi ile öne çıkan ilçesi Zile'de, Osmanlı fermanıyla kurulan 6 büyük panayırdan biri olan ve içerisinde tekstil, halı, hediyelik eşya, ayakkabı, gıda satış reyonlarının yanı sıra lunapark ve otağ çadırlarının bulunan Asırlık Zile Panayırı sona erdi.

Bu yıl 948'incisi düzenlenen asırlık Zile Panayırı, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen esnafın katılımıyla gerçekleşti. Enflasyona karşı tepki gösteren esnaf, geçen yılın ürün fiyatlarından satış yaparak vatandaşın yüzünü güldürdü.

Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, ''Zile panayırını ve tarım fuarını bu senede açmanın büyük gururunu ve onurunu yaşadık. İlçemiz esnafı dürüst çalışkan, üretken ve aynı zamanda ahilik geleneği ile çalışmaktadır. Yerel yönetim olarak bizler ilçemizdeki odalar ve borsa ile birlikte iş birliği, güç birliği yaparak ilçemizin tarım ve sanayi noktasında hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Birlik ve beraberliğimizin oluşturduğu asırlık Zile panayırı ve tarım fuarı hepimizde bir enerji oluşturdu. Gücümüzün farkına vardık'' şeklinde konuştu.