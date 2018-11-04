Asker uğurlamada drift atan iki otomobil sürücüsüne ceza yağdı

Tokat'ın Turhal ilçesinde asker uğurlama konvoyunda drift atan 2 otomobil sürücüsüne 14 bin 56 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesinde asker uğurlaması yapan konvoydaki iki otomobilin terminal içerisinde drift yaptığı ihbarı alan trafik amirliği ekipleri tespit edilen sürücülere işlem yaptı. Y.Y. isimli otomobil sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 18 lira, drift atmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira para cezası uygulanarak otomobil 60 gün süre ile trafikten men edildi. Diğer otomobil sürücüsü C.D.'ye ise drift atmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, araç sürücüsü aday sürücü olduğu için sürücü belgesi 2 ay süre geçici olarak iptal edildi. Toplamda iki otomobil sürücüsüne 14 bin 56 lira para cezası uygulandı.

“Sözde eğlenceye kesilen para cezası neredeyse bir bedelli askerlik parası”

Sosyal medya hesabından iki otomobilin drift görüntülerini paylaşan Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Uçar, “Trafiğe açık alanda güvenliği hiçe sayarak drift atan araç sürücülerine yapılan işlemler ve güvenlik kamerasının kaydettiği videoyu bir uyarı mahiyetinde paylaşıyorum. Asker uğurlaması olduğu anlaşılan sözde eğlenceye kesilen para cezası neredeyse bir bedelli askerlik parası. Düşüncesizce yapılan hareket sonucu kesilen cezaları araçları satsalar zor öderler. Bu tip hareketlerden kaçınalım” ifadelerine yer verdi.