Atatürk’ün Tokat’a gelişinin 98’inci yıldönümü kutlandı

yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Garnizon Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. Törende konuşan Başkan Eroğlu, Gazi Mustafa Kemal’in, ilki 26 Haziran 1919 olmak üzere Tokat’a toplam altı defa geldiğini kaydetti.

Bugünün Tokat için çok anlamlı bir gün olduğunu belirten Başkan Eroğlu,"Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğü Amasya, Sivas ve Erzurum üçgeninde yer alan Tokat, önemli bir geçiş yoludur. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıklarını yürütürken toplam 3 kez bu ilimize gelmiş ve büyük ilgi ve destek görmüştür. Bunu, daha sonraları çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. Tokat ve çevresindeki çalışmaları, bölge halkının ona verdiği destek, verilen ölüm-kalım savaşının başarılmasında çok önemli bir rol oynamıştır" dedi.

Başkan Eroğlu, bu ziyaretlerde Tokat halkı büyük özveriler ortaya koymuş ve milli mücadeleye sonuna kadar destek olmuş olduğunu ifade ederek,"Osmanlı’nın mücadele ettiği her cephede Tokatlı şehitlerimizin aziz bedenleri yatmaktadır. 7’den 70’e topyekün bu mücadeleye girişen Tokat halkı, günümüze kadar gelen ağıtlara ilham olmuş 15 yaşındaki evlatlarını da vatan uğruna cepheye yollamıştır. Onbeşliler milli mücadelenin esasını, ruhu anlamak için en kıymetli örneklerdendir. Tokat’ın 15-16 yaşındaki evlatları birlik halinde bu topraklara canını adamıştır. Bizler Tokatlı olarak devletimizin ve milletimizin bağımsızlığı, geçmişimizden gelen özgürlük ateşinin kararmaması için verilen mücadeleye büyük katkılar sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından 26 Haziran konulu şiir seslendirildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki programın ardından katılımcılar Devegörmez Mahallesi’nde bulunan ve 26-27 Haziran 1919 tarihlerinde Atatürk’ün ikamet ettiği Atatürk Evi’ni ziyaret etti.