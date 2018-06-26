Atatürk’ün Tokat’a gelişinin 99’uncu yıl dönümü törenle kutlandı

Milli mücadele döneminde Atatürk’ün Amasya’dan Sivas’a geçerken 26 Haziran 1919’da Tokat’a yaptığı ziyaretin yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Tören, Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Törende konuşan Başkan Eroğlu, Tokat için bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilki 26 Haziran 1919 olmak üzere Tokat’a toplam altı defa gelmiş olduğunu belirten Başkan Eroğlu, "Aynı yıl 17 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde tekrar gelmiştir. Bunun haricinde 1924, 1928 ve 1930 yıllarında da Cumhurbaşkanı iken yine şehrimize geldiğini biliyoruz. Bu ziyaretlerin ilk üçü aynı yıl gerçekleşiyor ve düşman işgalinin etkisiyle bitap düşen halkı yeniden motive etmek ve milli mücadele fitilini ateşlemek için ulaşımın zar zor yapıldığı, türlü imkansızlıklar içerisinde gerçekleşiyor. Anadolu’nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler milli mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardandır" dedi.

Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğü Amasya, Sivas ve Erzurum üçgeninde yer alan Tokat’ın önemli bir geçiş yolu olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, "Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıklarını yürütürken toplam 3 kez bu ilimize gelmiş ve büyük ilgi ve destek görmüştür. Bunu, daha sonraları çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. Tokat ve çevresindeki çalışmaları, bölge halkının O’na verdiği destek, verilen ölüm kalım savaşının başarılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu ziyaretlerde Tokat halkı büyük özveriler ortaya koymuş ve milli mücadeleye sonuna kadar destek olmuştur. Osmanlı’nın mücadele ettiği her cephede Tokatlı şehitlerimizin aziz bedenleri yatmaktadır" diye konuştu.

Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Mustafa Kemal Atatürk’ün portelerinin yer aldığı serginin ardından törene katılanlar Devegörmez Mahallesinde bulunan Atatürk evinde düzenlenen kokteyl programına geçti.