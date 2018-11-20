Atık kağıt yüklü araç alev aldı, itfaiye alarma geçti

Tokat'ta seyir halindeyken dumanların yükseldiği atık kağıt toplama aracında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde topladığı atık kağıtları pikaba yükleyerek Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasına götüren Çağrı Y. (19) idaresindeki pikaptan dumanlar bir anda yükselmeye başladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü yakınlarında durumu fark ederek pikabı yol kenarına çeken araç sürücüsü yangına vatandaşların yardımıyla müdahale etti. Aracın kapakları açılarak atık kağıtlar boşaltılmaya çalışırken olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan kağıtlar ekiplere zor anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Atık kağıtların arasında kalan bir izmaritin yangını çıkarmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.