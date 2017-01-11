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11 Ocak 2017 13:11

Atlar kar yağışı altında ölüme terk edildi

Atlar kar yağışı altında ölüme terk edildi

11 Ocak 2017 13:11

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesinde yoğun kar yağışı sonucu köye sığınan sahipsiz atlar aç kalırken, kurt saldırısı tehlikesi ile karşı karşıya olmaları da vatandaşları endişelendiriyor.
İstanbul’dan Tokat’ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Hebüllü Mahallesi’ne ailesinin yanına ziyarete gelen özel bir şirkette çalışanı Halit Arslan, terk edilen atların yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmadı. Çektiği görüntüleri paylaşan Arslan, yaz aylarında odun taşıdıkları, işleri için kullandıkları atları kış aylarında sahipsiz bırakanlar olduğunu ileri sürerek yaşananlara tepki gösterdi.
Çevre köylerden gelen sahipsiz atların yoğun kar yağışı nedeni ile mahallelerine sığındığını ifade eden Arslan, mahallede yaşlıların kalması nedeni ile atların yem ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Kar yağışının bölgede etkili olduğunu belirten Arslan, “Başka köylerden kış ayında dışarıya bırakılan atlar var. Yiyecek bir ot ya da çayır bulamıyorlar. Bu yetmez gibi canlarını korumak için bizim köye sığınmışlar ama yine de yiyecek bir şeyleri yok. Köylüler bunlara ne kadar bakabilir, neden bu vicdansız insanlar bu atlarına sahip çıkmazlar. Köyümüzde 200 hane var ama kış ayında sadece 20 hane kalıyor. Bunlar da genelde yaşlılar. Dışarıya bırakılan farklı köylerin atlarına yine köyümüzden bazıları ot saman veriyor. Ama yine yeterli değil. Atların donma ve kurt saldırısına uğrama ihtimali var” diye konuştu.



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