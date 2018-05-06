Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 11:16

Atlı okçuların gösterileri nefesleri kesti

Tokat’ın Niksar ilçesinde atlı savaş sanatları gösterilerini izleyenler heyecanlı anlar yaşarken, atlı okçular hünerlerini sergiledi.

Atlı okçuların gösterileri nefesleri kesti

06 Mayıs 2018 11:16


22. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri programının ikinci gününde Sivas ve Tokat’tan atlı okçular, Erzurum’dan cirit, Van’dan Kökbörü ekibi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi şehir merkezinden etkinliklerin yapılacağı Hamdiye köprüsüne kadar yapılan kortej yürüyüşüne katıldı. Güneşli havada yapılan etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dört nala giden at üzerinden hedefe ok atan, tahtalara dikilen karpuzları kılıçla ikiye bölen atlı okçular alkış topladı. At üzerinde akrobatik hareketler yapan Sivas ekibinden Fatih Doğan’ın gösterileri ilgi gördü. Hızla koşan ata ters binen, atın eğerinden tutunarak çeşitli hareketler yapan Doğan’ın bariyerlere yakın geçmesi yürekleri ağza getirdi.



Kökbörü oyunu


Van’ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi’nde yaşayan Kırgız Türkleri, ata sporlarında hünerlerini sergiledi. Yere bırakılan altın keseleri at üzerinden yere eğilerek alan kulüp üyeleri kökbörü oynadı. Orta Asya’da oynanan "Türklerin en eski savaş oyunlarından" biri olan kökbörü oyununu vatandaşlar heyecanla takip etti. Kulüp başkanı Burku Ulubatlı ilk defa geldiği Niksar’da gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, Türkiye’nin dört bir köşesine giderek ata sporunu sergilediklerini söyledi.


Başkan Özdilek Özcan, Niksar’da 22.’si düzenlenen Türk dünyasına hizmet ödülleri kapsamında düzenlenen etkinliklerden atlı savaş sanatları gösterilerinin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. 3 Mayıs Türkçülük günün akabinde yapılan etkinlerinde at üzerinde ok atma, kılıçla karpuz kesme, mızrakla yerdeki hedefleri vurma oyunlarının dikkat çektiğini belirten Başkan Özdilek, yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Etkinlik ödül töreni ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç