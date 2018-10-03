İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Av bayisi denetimde “fişek” fiyatından dert yandı

Türkiye, Güven, Huzur Uygulaması kapsamında Tokat’ta yapılan uygulamada bir av bayisi dolar kurundaki artış nedeni ile fişek fiyatlarının artması sonucu satış yapamadıklarından yakındı.

Türkiye, Güven, Huzur Uygulaması kapsamında Tokat'ta yapılan uygulamada bir av bayisi dolar kurundaki artış nedeni ile fişek fiyatlarının artması sonucu satış yapamadıklarından yakındı.


Türkiye, Güven, Huzur Uygulaması kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlar ile ilgili olarak 81 il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayilerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı. Denetlemelerde ayrıca, bayilerin alım ve satım kayıtlarının yer aldığı defterler kontrol edildi. Standartlara aykırı yivsiz tüfek, tüfek aksamı, ses ve gaz fişeği atabilen kurusıkı tabir edilen silahların denetimi yapıldı. Av Bayii Tayfun Yetiş, uygulamadan memnun olduklarını, yasa dışı ürünlerin satılmasına karşı olduklarını kaydetti. Basın mensuplarının soruları üzerine döviz kurundaki artış sonucu mağdur olduklarını belirten Yetiş, “Fişek fiyatlarından mağduruz. Başka bir mağduriyetimiz yok.Fişek fiyatları çok yüksek olduğu için avcılar fişek almıyor” diye konuştu.


Öte yandan döviz kurundaki artış öncesinde 28 lira olan bir kutu av fişeğinin 45 liradan satılmaya başlandığını, 45 lira olan ithal av fişeklerinin kutusunun ise 65-70'e çıktığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.