Av bayisi denetimde “fişek” fiyatından dert yandı

Türkiye, Güven, Huzur Uygulaması kapsamında Tokat'ta yapılan uygulamada bir av bayisi dolar kurundaki artış nedeni ile fişek fiyatlarının artması sonucu satış yapamadıklarından yakındı.

Türkiye, Güven, Huzur Uygulaması kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlar ile ilgili olarak 81 il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayilerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı. Denetlemelerde ayrıca, bayilerin alım ve satım kayıtlarının yer aldığı defterler kontrol edildi. Standartlara aykırı yivsiz tüfek, tüfek aksamı, ses ve gaz fişeği atabilen kurusıkı tabir edilen silahların denetimi yapıldı. Av Bayii Tayfun Yetiş, uygulamadan memnun olduklarını, yasa dışı ürünlerin satılmasına karşı olduklarını kaydetti. Basın mensuplarının soruları üzerine döviz kurundaki artış sonucu mağdur olduklarını belirten Yetiş, “Fişek fiyatlarından mağduruz. Başka bir mağduriyetimiz yok.Fişek fiyatları çok yüksek olduğu için avcılar fişek almıyor” diye konuştu.

Öte yandan döviz kurundaki artış öncesinde 28 lira olan bir kutu av fişeğinin 45 liradan satılmaya başlandığını, 45 lira olan ithal av fişeklerinin kutusunun ise 65-70'e çıktığı kaydedildi.