Avrupalı gönüllüler 1 yıl boyunca Tokat’ta yaşayacak

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü AR-GE Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yaklaşık 110 bin TL AB hibe desteği alan ’Avrupa Gönüllü Hizmeti Köprüsü III’ isimli projesi kapsamında Avrupa’dan 4 gönüllü Tokat’ta yaşamaya başladı. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın Gençlik Programı Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği çağrısına yönelik olarak Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına sunulmuş olan ’Avrupa Gönüllü Hizmeti Köprüsü III’ isimli 2017-2-TR01-KA105-047494 referans numaralı proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe verilmeye hak kazanmıştı. Kabul edilen projedeki amaç; zaman ve ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan gönüllü gençleri yurt dışında yaşayan gönüllüler ile bir araya getirerek küresel vatandaşlık fikrine sahip olmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Tokat olarak 4 Avrupa Birliği vatandaşına 1 yıl boyunca ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

İl Müdürü Çağlar,"Hazırladığımız bu proje sayesinde Sabri Arfaoui ve Riccardo D’acquisto isimli İtalya’dan gelen gönüllülerimiz ile gençlik merkezlerimizde gönüllü çalışmalar yürüten gençlerin ve tesislerimizdeki sporcuların birlikte faaliyetlerde bulunmaları sağlanacaktır. Projemiz uzun dönem Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak hazırlanmıştır. Planladığımız faaliyetlerle 4 gönüllü kurumumuzda uzun dönem AGH yapma imkanı bulacaktır. Projemize, imkanları ekonomik, sosyal ve coğrafi açıdan kısıtlı olan gençleri dahil ettik. Ayrıca AGH için başvuru yapan gençlerin kabul alması ve uzun süreli işbirliğine dayanan ortaklıklar sayesinde imkanı kısıtlı gençleri AGH fırsatından faydalandırmak amacını da taşımaktadır. Projenin ana hedefi, farklı kültür ve toplumlar arasında anlayış ve güven duygusunu geliştirmek, konuşup dinlemek suretiyle diyalog kurmak ve Ülkemiz gençleri ile Avrupa gençlerini bir araya getirmek, kaynaşmalarını, fikirlerini paylaşmalarını, yeni dostluklar geliştirmelerini, ortak ürünler üretmenin ve paylaşmanın değerini yaşayarak öğrenmelerini temin etmektir. Projemiz ile ilçelerimizde bulunan Gençlik Merkezlerimizi de sürece dahil ederek daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemekteyiz. İlçelerde bulunan gençleri AGH projelerine dahil ederek programın daha geniş bir yelpazede etki etmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Tokat’ta ilk kez uygulandı

Çağlar, projenin daha önce Tokat’ta uygulanmamış benzersiz ve kent için ilk olduğuna vurgu yaparak, "Gençler, yapacakları faaliyetlerde yaratıcılıklarını ve insiyatiflerini kullanabilme özgürlüğüne sahip olabilmeyi öğreneceklerdir. Bu proje Ev Sahibi Kuruluş pozisyonunda Tokat’ta uygulanan ilk AGH projesi oldu. Kurumsal olarak proje kapsamında gönüllülük faaliyetlerin uluslararası boyuta taşınması sayesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının da proje kalitelerinin iyileşmesi, gelecek katılımcıların sayısında bir gelişme ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ağının artması beklenmektedir. Projede faaliyetlerin gönüllü üzerinde uzun dönemli bir etkisi ve yerel toplum üzerindeki amacı belirtilmiştir. Katılımcıların çevre için daha etkin olarak dünyamızın temiz ve doğal gelişimine katkıları bulunacaktır" diye konuştu.