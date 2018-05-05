Ayakkabı tamirciliği yok olmak üzere

Ayakkabı tamirciliği zanaatını devam ettirebilecek çırağın bulunmaması ve teknolojinin gelişimiyle birlikte ayakkabı tamirciliği gittikçe yok olan meslekler arasına giriyor. Tokat’ın Zile ilçesinde 18 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Mahmut İlhan (48), baba mesleğini yaptığını ve yeni çırak yetişmediği için mesleğin yok olmakla yüz yüze kaldığını belirtti.

Ayakkabı tamirciliği mesleğinin bitme noktasını geldiğini ifade eden İlhan, "30 sene öncesi işler daha iyiydi. Ramazan Bayramı’nda, Kurban Bayramı’nda olsun gece 00.00’a kadar babamızla çalışırdık. İmitasyon dediğimiz yani bir nevi suni deri o tür ayakkabılara çok rağbet olduğu için ve fiyat olarak da hesaplı. 20, 25 liraya veriliyor. ’Tamir fiyatına yaptıracağıma yenisini alayım’ diyor. ’Yeni yenidir’ diyor. Eskiye göre tamir talebi pek yok. Ayakkabı almaları konusunda deri ayakkabı almalarını tavsiye ederiz. Çünkü imitasyon ayakkabılar dediğimiz zaman hem fiyat olarak düşüş oluyor ama ayak sağlığı acısından biz uygun görmüyoruz. Kaliteli deriden de olabilir. Gücü nispetinde deri ayakkabı alınabilir. Tamir olarak da imitasyon ayakkabıların pek tamir şansı olmuyor. Deri ayakkabılar olursa 2-3 sezon giyebilir. Masrafı neyse onu düşünmüyor. Gidiyor 80, 100, 150 lira veriyor. Onu da giyiyor 3-4 ay. Bizim yaptığımızı belki de daha fazla giyiyor. Çünkü biz hepsini el emeği göz nuruyla yapıyoruz. Evde o tür ayakkabıları varsa tamire getirmeleri kendileri için uygun olur. Hem fiyat konusunda olur hem de dinimizde israf haramdır. Bir tarafı açıldı mı kaldır at git yenisini al. Bu uygun değil bence" dedi.