Ayakta yolcu taşıyan üniversite servis şoförlerine ceza yağdı

Tokat’ın Zile ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan dolmuş şoförlerinden gelen şikayetler üzerine ekipler harekete geçerek 10 araçta denetleme yaptı. Ekipler ayakta yolcu alan 2 araca 170 TL para cezası kesti. Bölge trafik ekiplerinin denetlemesine jandarma ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Denetlemeye ilk giren aracın uyarılmasına rağmen iki saat sonra ayakta öğrenci alarak tekrar gelmesi dikkat çekerken, gerekli yasal işlemler yapıldı. Trafik ekipleri öğrencilere sorun yaşadıklarında hemen 155’i aramalarını istedi. Jandarma ekipleri öğrencilerin kimlik kontrolünü yaparken, zabıta ekipleri de öğrencilerin sorunlarını not aldı. Öğrencilerden en çok gelen şikayetler dolmuşların zamanında hareket etmediği, derslerine geç kaldıkları ve çok fazla yolcu alarak ayakta gittikleri yönünde oldu.

Zile Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Günfer,"Yüksekokula servis yapan araçlarda bugün itibariyle jandarma, polis ve zabıta ekiplerince fazla yolcudan dolayı ve içeri de bulunan öğrencilerin rahatsızlığından dolayı gelen şikayetler doğrultusunda bir denetleme yaptık. Denetlememiz çok olumlu geçti. Bizimde zabıtayı ilgilendiren konularda notlarımızı aldık. Gerekli yaptırımları yapacağız. Denetimlerimiz devam ediyor." dedi.