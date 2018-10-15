Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: “Ben Sezar değilim ama bende buraya geldim, gördüm, sizlere bayıldım”

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazer İbrahim, Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Zile Kalesi'nde kazandığı zaferin ardından söylediği "Veni, vidi, vici (Geldim, gördüm, yendim)" sözüne atıfta bulunarak, “Ben Sezar değilim ama bende buraya geldim, gördüm, sizlere bayıldım” diyerek Tokat'a duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Tokat'ta kardeş Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen kitap fuarına katılmak üzere Ankara'dan Tokat'a gelen Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazer İbrahim bir dizi temasta bulundu. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev çadırdaki kitap fuarını gezen Büyükelçi İbrahim'e eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç eşlik etti. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşide öğrencilerin sorularını cevaplayan Büyükelçi İbrahim, Zile ilçesinden geçerken yaşadığı duyguları dile getirdi. Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Zile Kalesi'nde zafer kazanarak söylediği 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözünü hatırlatan Büyükelçi İbrahim, “Ben Sezar değilim ama bende buraya geldim, gördüm sizlere bayıldım. Çok sağolun. Azerbaycan ve Türkiye geçmişte bir olmuşlar, bugün de birler hem Cumhurbaşkanı hem de halk seviyesinde. Bende burada sadece Azerbaycan Büyükelçisi değilim, bende aynı zamanda Türkiye'nin hem Azebaycan'da hem de dünyada büyükelçisiyim” dedi.

Söyleşinin ardından Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, Büyükelçi İbrahim'e günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

"Azerbaycan ve Türk bayrakları tarih boyu birbirinin yanında dalgalandı"

Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile süslenen kitap fuarını gezen Büyükelçi İbrahim, “Azerbaycan ve Türk bayrakları tarih boyu birbirinin yanında dalgalandı. Türkiye'ye geleli 11 ay oldu. Geldiğimde ilk ziyaret ettiğim yer Çanakkale idi. Çanakkale'de Türk'ün zaferini gördüm. Aynı zamanda orada Azerbaycan şehitlerinin mezarlarını gördüm. O zaman da Azerbaycan ve Türk bayrakları birbirinin yanında idi, bugün de birbirinin yanında. İnşallah eminim ki tek millet iki devlet sloganı altında bu her zaman böyle olacaktır” diye konuştu.

"Şehit düşmeye hazır olduğumu kameralar önünde söylemişimdir"

Tokatlı olan eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç ise, Türkiye'nin 1992 yılında Ermenistan sınır kapılarını kapatmasına değinerek, “O sınırlar 1992 yılında kapandı ise biz Azerbaycan için kapattık. Dünyada yoktur bir ülke başka bir ülke için sınırını kapatacak ve açmayacak. Bu dünya tarihinde yoktur. O bakımdan bizim Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağının ne kadar güçlü olduğunu anlamak, bilmek, görmek için en güzel örnektir. Bende Azerbaycan'da 5 yıla yakın görev yaptım, devlet madalyası alan ilk büyükelçiyim. O bakımdan benim için Azerbaycan bir vatandır, candır, benim ikinci vatanımdır. Orası için de, Karabağ için de şehit düşmeye hazır olduğumu ben kameralar önünde söylemişimdir” dedi.

Azerbaycan'ın ünlü şair ve yazarı Alili İrada, Türkiye ile Azerbaycan'ın bir olduğunu ifade ederek, “Bir ve bütün olduğumuz zaman daha güçlü olacağız. Fuara davet edildiğim için onur duydum” diye konuştu.