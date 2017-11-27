Azeri yolcunun valizinden 180 paket sigara, 12 litre içki çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesi Değirmenli köyü mevkinde bulunan D-100 Karayolu üzerinde yol kontrollerine başladı. Durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada Azeri uyruklu olduğu tespit edilen E.S. isimli şahsın valizinde, gizlenmiş şekilde bulunan 180 paket kaçak sigara ve 12 litre kaçak içki çıktı.

Söz konusu şahsa kaçak sigara nedeniyle 2 bin 520 lira, kaçak alkollü içecekler nedeniyle bin 128 lira olmak üzere toplam da 3 bin 648 lira idari yaptırım uygulanırken otobüs şoförüne de 206 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.