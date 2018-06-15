Bakan Demircan: "Suruç’taki yaralıların tedavileri sürüyor"

Elbette çok elim bir hadise. Tüm milletimizi üzdü. Hepimizi üzdü. Terörün nerelere, hangi boyutlara geldiğinin göstergesi. Milletimiz sükunetini muhafaza edecek elbette ki teröre pirim verilmeyecek" dedi.

Bakan Demircan bayram namazını Erbaa ilçesinde Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Tepeşehir Sebati-Saadet Bilim Camii’nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Demircan, "Ramazan ayını idrak ettik. Oruçlarımızı tuttuk ve bayramı hep birlikte kutluyoruz. Namazımızı eda ettik. Tekrar milletimizin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Bakan Demircan, Suruç’ta yaşanan saldırıyla ilgili olayda yaralananların tedavilerinin devam ettiğini ifade ederek, "Elbette çok elim bir hadise. Tüm milletimizi üzdü. Hepimizi üzdü. Terörün nerelere, hangi boyutlara geldiğinin göstergesi. Milletimiz sükunetini muhafaza edecek elbette ki teröre pirim verilmeyecek. Türkiye gerekeni bu suçlular kimse, neyse ortaya çıkarılacak. Yargı gerekeni yapacak. Devletimiz görevinin başında ve oradaki terör hadisesine asla, amacına ulaşmasına fırsat verilmeyecek" diye konuştu.