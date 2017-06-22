Bakan Eroğlu, 193 milyon yatırım bedelli 23 tesisin temelini attı

Tokat’ta Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 23 adet tesisin temeli Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı törenle atıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma töreninde Bakan Eroğlu Tokatlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini söyledi. Tokat’ta 193 milyon lira yatırım bedelli 23 adet tesisin temelini atacaklarını ifade eden Bakan Eroğlu, son 5 yılda 578 milyon TL’lik 131 müjde verdiklerini ifade etti. Bakan Eroğlu konuşmasının ardından Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat ve genel müdürler ile birlikte butona basarak 23 adet yatırımın temelini toplu olarak attı. Ayrıca törende badem, mahlep ve kuşburnu türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Temel atma törenin ardından Bakan Eroğlu, 5 bin kişi ile birlikte iftar yaptı.

77 bin 430 dekar zirai arazi suya kavuşacak

Bakan Eroğlu tarafından temeli atılan tesislerle Tokat’ta 77 bin 430 dekar zirai arazi suya kavuşacak, 576 bin metreküp su biriktirilecek. 2 ilçe, 19 yerleşim yeri ve 3 bin 500 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca 3 milyon 800 bin fidan üretilerek, 12 bin 370 dekarlık orman alanı da rehabilite edilecek. Bakan Eroğlu’nun müjdeleri arasında baraj, sulama ve taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, bal ormanı, mesire yeri, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi verilmesi, Kaz Gölü çevre düzenlemesi ile 5 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulumu yer alıyor.