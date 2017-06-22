Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat’ın Niksar ilçesinde kurulan Danişmendli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Prof. Dr. Coşkun Çakır, Dr. Celil Göçer, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu atalarının seceresini araştırdığında 10’uncu göbekten soyunun Danişmendlilere dayandığını söyledi. Niksar’ın kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Çocukluğumda Niksar deyince yüreğimde kıpır kıpır bir duygu olurdu. Bizim ataların Osmanlı arşivlerinden seceresini araştırınca bizim dedeler 10’uncu göbekten Danişmend Türkmen Hacı Arslanlar aşiretinden Aşiret Beyi Hacı Arslan’ın 10’uncu göbekten torunu olduğum ortaya çıktı. Demek ki burayla bir gönül bağımız var" dedi.

Melik Ahmet Danişmend Gazi türbesini ziyaretinde çok duygulandığını ifade eden Eroğlu, "Melik Ahmet Danişmend Gazi’nin türbesini ziyaret ettik, orada Fatiha okuduk Allah onlardan razı olsun. Müthiş bir kahramandı, 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra burada 1072 yılında Danişmend Beyliğini kurdu. Hakikatten Danişmend cengaver, bilgili, tecrübeli kişi demektir. Bu bakımdan burada hemen kültür faaliyetlerine başladık. 1072’de beyliğini kurduğu gibi burada pek çok medreseler kültür faaliyetleri yaptı. Burada gerçekten kültürümüzün yerleşmesine büyük bir katkısı oldu. Bildiğim kadarıyla 1178’e kadar 106 sene burada Danişmend Beyliği hüküm sürdü. Danişmendliler sadece Niksar-Tokat civarında değil Ege’ye Afyon’a kadar yayılmışlar. Gerçekten dikkat çekici şekilde bu kültür yaşatılıyor. O bakımdan Danişmendlilerin gerçekten Anadolu coğrafyasında çok önemli tesirleri olmuştur. Büyük hizmetleri olmuştur Allah onlardan razı olsun. Bu merkez özellikle milli kültürümüzün tarihimizin özellikle Danişmendlilerle ilgili birtakım çalışmaların yapılacağı bir merkez. Bunlardan da istifade edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan tarafından Bakan Eroğlu’na Danişmend sancağı ve 1165 tarihli Melikgazi Vakfiyesi hediye edildi. Bakan Eroğlu ve beraberindekiler tarafından Danişmendli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin açılışı kurdelesi kesildi.

Bakan Eroğlu, cevizin faydalarını sıraladı

Danişmendli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin bahçesine ceviz fidanı da diken Bakan Eroğlu, cevizin çok faydalı bir besin olduğunu belirterek, "Cevizin şekli beynin şekline uygundur. Dolayısı ile beyin için fevkalade faydalıdır. Ben akşam iki üç tane ceviz kırıyorum. Suda bekletiyorum sabahleyin suyunu içip ceviz yiyorum. Kolesterolü düşürüyor fevkalade dinçlik sağlıyor. Ceviz zeka açısından çok önemli. Onun için mutlaka çocuklara bilhassa Niksar cevizinin çocuklara yedirilmesi faydalı. Güç veriyor, dinçlik veriyor" ifadelerini kullandı.