Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 95'i yerli üretim şeker pancarı ile karşılanıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şeker kotasının 2 milyon 700 bin ton olarak belirlendiğini belirterek, "Bu miktarın 2 milyon 565 bin tonu pancar şekerine tahsis edilmiştir. Böylece halkımızın tükettiği şekerin tamamı yerli üretimle ve bu üretimin yüzde 95'i de pancar şekeri ile karşılanmaktadır" dedi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde özelleştirildikten sonra Kayseri Şeker Fabrikası tarafından alınan Turhal Şeker Fabrikasında 85'inci pancar alım kampanyası, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle yapıldı. Ankara'dan helikopterle Tokat'a gelen Bakan Pakdemirli, fabrikanın pistinde Tokat protokolü ve milletvekilleri tarafından karşılandı. Bakan Pakdemirli, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Cumhuriyet döneminin ilk sanayi kuruluşlarından olan Turhal Şeker Fabrikasını 8 Haziran tarihinde teslim aldıklarını kaydetti. Aradan geçen 110 günlük sürede çok önemli işler yaptıklarını belirten Akay, "İşletmedeki makinalar baştan sona her türlü bakım ve onarımdan geçirildi. Sadece bu bakım-onarım giderleri işçilik hariç 9.5 milyon TL tutarına ulaştı. Pancar Analiz Laboratuvarına otomasyon sistemi kurularak, operatör müdahalelerine gerek kalmaksızın pancar numunesi alacak hale getirildi. Tek eksen çalışan numune alma sistemi üç eksenli olarak kuruldu" dedi.

Turhal Şeker Fabrikasının bu kampanya döneminde Tokat, Sivas, Amasya olmak üzere 3 il, 13 ilçe, 191 köyde 5 bin 718 çiftçi ile sözleşme yaptığını belirten Akay, "Sözleşme 800 bin ton pancar üretimi olarak yapılmıştır. Ancak tespitlerimize göre 650 bin ton civarında bir üretim olabilecektir. Fabrikada normal şartlarda 100 bin ton şeker, 30 bin ton melas, 180 bin tonda yaş küspe üretimi beklenmektedir. Çiftçi, ihale sürecinde pancar ekmekte bir tereddüt yaşamıştır. Nereden bilsin başına talih kuşunun konacağını ve Turhal Fabrikasının Kayseri Şeker tarafından alınacağını. Biz çiftçilerimizi yeniden kazanacağız" diye konuştu.

"Gübre fiyatlarını yaklaşık olarak yüzde 15 oranında düşürdük"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise, geleceğin en parlak sektörünün tarım olacağını söyledi. Artık dünyayı doyuran lider ülkenin Türkiye olacağını ifade eden Bakan Pakdemirli, daha düne kadar tarlasını sabanla süren çiftçinin bugün en son teknolojiyi kullanarak kazancına kazanç kattığını kaydetti. Çiftçilere geçen günlerde müjde verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Gübre fiyatlarını yaklaşık olarak yüzde 15 oranında düşürdük. Buğday ve arpa desteği yüzde 100 arttı. Artık dünya fiyatları üzerinden alacağız. Çiftçimizin yüküne ortak oluyor, onu hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Zoru hemen yapıyoruz, imkansız sadece biraz zaman alabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ortak bir projeyi hayata geçirdi. Tarım arazilerini, çiftçilerimize kiraya verme sürecini başlattık. Bu uygulama kapsamında, toplam 218 bin çiftçimize, yaklaşık 125 milyon TL destek veriyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz artık, kendi arazisini gönül rahatlığı ile ekip biçecek. Ayrıca, çiftçimiz isterse 10 yıl sonra bu arazisini satın alabilecek. ÇKS'ye kayıtlı çiftçimiz, tarımsal desteklerden de yararlanabilecek. Aslında yapılan destekle, kirası da bedavaya gelmiş olacak. Bir taraftan da tarımsal yatırımlar için çiftçinin cebinde parası kalmış olacak. Yatırımını; traktörüne, gübresine, arazi alt yapısına yapacak" şeklinde konuştu.

"Sudan'da tarım yapacağı"

Büyük devlet olmanın bir bedeli olduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, "Kozalarına hapsolmuş devletler büyüyemezler. Sudan'da tarım arazilerini kiraladık ve yakın zamanda buralarda ekim yapmaya başlayacağız. Bize, 'Sudan'da ne işiniz var?' diyorlar. Amerika'nın, Çin'in, Hollanda'nın, Fransa'nın Afrika'da ne işi varsa bizim de o işimiz var. Gıda arz güvenliğimiz için çalışıyoruz. Farklı coğrafyalarda üretim yapabilmek, geleceğimizin, üretimimizin sigortasıdır. Sudan bizim gönül coğrafyamızın bir parçası. Bizler kadim, köklü ve kudretli bir milletin evlatlarıyız. Tarih boyunca hep mazlumun yanında, haklının ve güçsüzün yanında olmuş bir milletiz. İşte, bugün bize, bunun bedelini ödetmek isteyen sömürgeci bir anlayışa karşı, milletçe, devletçe bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halkımızın tükettiği şekerin tamamı, yerli üretim"

Şekerle ilgili yapılan spekülatif haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanınız olarak özellikle altını çizerek ifade ediyorum. Halkımızın ihtiyaç duyduğu şekerin tamamı yurt içinde üretilmektedir. Ülke olarak şeker üretiminde çok önemli bir mesafe kaydettik. Hatta, Suriye ve Irak'a şeker ihraç ediyoruz. Tokat Niksar'da, bir çiftçi ailesinin çocuğu olan Ali isminde ve şuan 60'lı yaşlarında olan bir dostum, bana şu anısını anlatmıştı. 'Bir paket küçük çay ve 1 kilo şekerle eve geldiğimde, beş kız kardeşimin tamamı, 'Zengin olduk' diye evden çıkıp, bağırarak beni karşıladılar. İlçe merkezinde, beş gün çıraklık yapıp kazandığım paranın tamamıyla, bu iki şeyi alabilmiştim.' Değerli dostlar, bu ülke 1970'lerde böyle bir manzarayla karşı karşıyaydı. Şeker kuyruklarını hala dün gibi hatırlıyoruz. Bakınız, nereden nereye gelmişiz. 2002 yılında 16,5 milyon ton olan pancar üretimimiz, 2017 yılında yüzde 28 artış ile 21 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Aynı dönemde uyguladığımız başarılı politikalar ile birim alandan elde edilen pancar verimi, yüzde 50 oranında artmış. 2018 yılında şeker kotaları Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenmişti. Bu dönemde, nişasta bazlı şeker kotaları, yarı yarıya azaltılmıştı. Daha önce toplam şeker içerisinde yüzde 10 olarak uygulanan nişasta bazlı şeker kotası, yüzde 5'e çekilmiş ve oluşan kota farkı, pancara tahsis edilmişti. 2018/2019 pazarlama yılına ilişkin şeker kotaları, 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmiştir. Bu miktarın 2 milyon 565 bin tonu pancar şekerine tahsis edilmiştir. Böylece halkımızın tükettiği şekerin tamamı yerli üretimle ve bu üretimin yüzde 95'i de pancar şekeri ile karşılanmaktadır. Şeker sektörünün sevk ve idaresi Bakanlığımızdadır" dedi.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a seslenerek, "Bu kürsüden bir soru sormak istiyorum. Fiyatı 235 lira değil burada 5 lira daha fazla, 240 lira olarak uygulayacağım demişti. Ben kendisinden rica ediyorum. Fiyatı 245 lira olarak uygulayacak. Üreticilere dönüp evet der misiniz? Bu beş lira için ama hadi sağlam bir alkış alalım" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'in konuşmasının ardından dualarla kurdele kesilerek, 85'inci pancar alımı başlatıldı. Bakan Pakdemirli, törenin ardından Tokat'tan helikopterle ayrıldı.