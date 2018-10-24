Bakan Selçuk: "Din kisvesi altında çocuklarımızın kandırılmasına izin vermek istemiyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Din kisvesi altında çocuklarımızın kandırılmasına izin vermek istemiyoruz. Kur'an kursları ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile bu tür istismarların önüne geçeceğiz" dedi.

Ankara'dan Tokat'a gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, havalimanında Tokat protokolü tarafından karşılandı. Tokat Valiliğine geçerek hatıra defterini imzalayan Bakan Selçuk, Vali Ömer Toraman'dan brifing aldı. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Selçuk, Almus ilçesinde Aliyyül Murtaza erkek Kur'an kursu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün liselerde Kur'an-ı Kerim, siyer ve temel dini bilgiler dersleri okutulmakta olduğuna dikkat çekerek,"Bakanlık olarak biz de kurum bakımında olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine, aynı zamanda değerler eğitimi almalarına, manevi değerlerle de donanımlı halde büyümelerine yardımcı olmaya uğraşıyoruz" dedi.

"Hainler ve teröristler başarılı olamayacaklar"

Çocukların dini istimara uğramasını istemediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, "Din kisvesi altında çocuklarımızın kandırılmasına da izin vermek istemiyoruz. Biliyoruz ki FETÖ terör örgütü yıllar boyunca bu ülkede dini kullanarak içimize sızdı. Gençlerimizi, anne babalarını, devletine, bayrağına ve milletine düşman yaptı. Hamdolsun bizler milletimizin inancına, vatanına ve bayrağına olan bağlılıkları karşısında bunlar başarılı olamadılar ve bundan sonraki süreçte de bu tür hainler, bu tür teröristler asla başarılı olamayacaklar. Dini istismar ederek de başarılı olamayacaklar. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kur'an kurları ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile bu tür istismarların önüne geçeceğiz. Çocuklar ve gençler yaşanan eski dönemleri, yasakçı dönemleri bilerek büyüyecekler. Camilerin kapatıldığı, ezanların susturulduğu karanlık dönemleri de bilerek yetişmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Bilim ve ilim sahibi nesil istiyoruz"

Erdemli ve ahlaklı bir nesil istediklerini dile getirerek, "Burada dindar bir gençlik yetiştirilecek. Sadece bu dindarlığı Kur'an okumak veya ibadetlerini devamlılık olarak algılamıyoruz. Daha doğrusu ibadeti biz sadece din olarak algılamıyoruz. Biz ahlaklı bir nesil istiyoruz, erdemli bir nesil istiyoruz. Aynı zamanda bilim sahibi, ilim sahibi bir nesil istiyoruz. Bu genç iki taraftan da hem ilim anlamında hem de din anlamında maddi, manevi anlamda donanımlı olarak yetişmelerini istiyoruz. Eğer böyle olursa gerçekten Kur'an ve sünnete sahip çıktıklarına inanıyoruz. İşte bu hakikat ışığı altında eminim ki geleceğimizin teminatı olmaya devam edecek buradaki gençler. Buradaki öğretmenler, ailelerimiz ve idarecilerimizin gayretleriyle geleceğe daha umutlu bakıyoruz geleceğimize. Bunun en güzel örneği de burada sizler bu mayayı çalanlar esasında" diye konuştu.

Konuşmanın Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindekiler kursun açılışını gerçekleştirdi.