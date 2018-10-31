Bakan Yardımcısı Yerlikaya, öğretmenin mesajına duyarsız kalmadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Tokat'a görev yapan bir öğretmenin öğrencileri için istediği masa tenisi masası talebine duyarsız kalmadı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bağlı Çivril Köyü Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Musa Yüksel'in, öğrencilerinin talebi üzerine okullarına masa tenisi ve masa tenisi malzemesi alınması için Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya sosyal medya hesabından mesaj attı. Öğretmen Yüksel'in, "Çivril köyü ortaokulunda görev yapıyorum. Okulumuzda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin sayısı çok fazla. Okulumuzun imkanları kısıtlı. Özellikle masa tenisi masasına ve spor malzemelerine ihtiyacımız var Bize yardımcı olur musunuz?" şeklindeki isteğine cevap gecikmedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, okula masa tenisi masası ve malzemesi gönderdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada yaparak, "Kalbinizdeki sevgi, yüzünüzdeki tebessüm hiç eksik olmasın evlatlarım. Tokat'ın Turhal ilçesindeki Çivril Ortaokul'unun öğrencileri, geçtiğimiz hafta bize ulaşarak masa tenisi oynamak için malzemeye ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdi. Destek bizden, başarı sizden gençler" ifadelerini kullandı.