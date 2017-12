Bakan Zeybekci’den Zarrab açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kasım ayı ihracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısı sonrasında Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve işadamlarının katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısına katıldı. Türkiye’nin her şeye rağmen büyük bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Zeybekci, toplantı sonrasında gazetecilerle biraraya geldi. Amerika’da görülen Zarrab davasını tiyatro oyununa benzeten Bakan Zeybekci, “Bugün Amerika’da mahkeme vasıtasıyla oynanan, ortaya konan bir tiyatro oyunu var. Yani bir şekilde rehin alınan, 1 buçuk yıl sonra hakim karşısına önce sanık olarak tutulup da sonra tanık olarak çıkarılan, söyledikleri konularla alakalı bir şey diyecek değilim. Bunları mutlaka Türk Savcıları da, Türk Adalet, Hukuk sistemi de takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milletinin itibarının başka bir ülkede, mahkeme salonlarında tiyatro sahnelerinde yargılanmasını ve itibarının zedelenmesini asla kabul etmiyorum. Asla bunu kabul edecek de değiliz. Bunu da kınıyorum. Açıkça söyleyeyim. Diğer taraftan da Türkiye’de bunları takip eden hukuk sistemimiz de var” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla düzenlenen istişare toplantısında açılış konuşması Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat tarafından yapıldı. Başkan Arat, yatırım planında yer alan ve çalışmaları devam eden Tokat Havalimanının yapı süreci tamamlanana kadar mevcut piste uçak inmesinin şehir için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Arat, “Sayın Başbakanımız tarafından havalimanı olmayan iller bir üst lige çıkamaz sözünden hareketle kendilerinin Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde havalimanımızla ilgili sözümüzü almıştık. Sağolsunlar Tokat’ta başlanan çalışmalarla birlikte yakın bir zamanda yeni havalimanımıza kavuşacağız. Ancak bu işlemler devam ederken mevcut pistimize uçakların inmesine devam edilmesi en büyük arzumuz. Bu konuda Ekonomi Bakanlığı olarak bir omuz da siz değerli bakanımızdan bekliyoruz” dedi. Sonrasında söz alan Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise havalimanı konusuyla alakalı çalışmaların devam ettiğini, mevcut piste uçakların inmesiyle alakalı devlet eliyle kiralama marifetiyle bir çözüm sürecinde olunduğunu söyledi. Beyazıt, “Havalimanımızın yapımı yanlış. Pistin yönüyle alakalı bir problem bu. Ama yaptıranlardan Allah razı olsun. Biz mevcut pist yapıladururken bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir çalışma içerisindeyiz zaten. Bu konuyla ilgili devlet eliyle kiralamalar yapılarak, piste inebilecek boyutta uçaklarla yeniden seferlere yakın zaman içerisinde başlayacağız” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu işadamlarına rakamlarla anlattı. Bakan Zeybekci 2013 yılında başlayan ve işgal girişimi olarak nitelendirdiği 15 Temmuz girişimine kadarki süreci hatırlatarak her şeye rağmen Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu söyledi. Bakan Zeybekci, “Türkiye büyük bir ülke arkadaşlar. IMF bir ay önce açıkladı. Satınalma gücüne göre dünyanın 13’üncü büyük ekonomisindeyiz Avrupa’nın 5’inci büyük ekonomisiyiz. Nominal değerlere göre de dünyanın 17’inci, Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisiyiz. Her şeye rağmen, her türlü düşmanlığa, her türlü ihanete rağmen. Son 3-4 yılda yaşananları şöyle bir düşünseniz. Gezi olaylarında başlayayım 2013’ün Mayısında, 17-25 Aralık’ta devam eden, çukur terörü ile zirveye çıkan, ardından etrafımızdaki ateş çemberi ile Rusya kriziyle, 15 Temmuz işgal girişimiyle... İşgal girişimi diyorum, bilerek altını çiziyorum. Çünkü ilk gün mecliste, meclis bombalanırken oradaydım, üzerimize yüzlerce kurşun yağdırılırken oradaydım. O gün orada bağıra bağıra söyledim bu bir işgal girişimidir. Çünkü geçmişini biliyorum, geçmişini gördüm. Tek başına iktidara yapılan saldırıyı hatırlayın. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra 2 ayrı parti 1 partinin önünde biraraya gelip nasıl da salladık ama dediler unuttuk mu bunları? Topyekun biraraya geliyorlar. Biraraya gelebilme kabiliyetleri var. Neye karşı? Güçlü iktidara karşı. Öngörülebilir, sürdürülebilir, istikrarlı bir büyüme için gerekli olan güçlü iktidara karşı... Neyi salladın sen söyle Allah aşkına. Hatırlıyorsunuz onların kim olduğunu. CHP’nin önünde CHP ile HDP’nin parti temsilcileri biraraya geliyor diyorlar ki nasıl salladık ama. Orada Türkiye’yi sallamaya çalışıyorlar aslında, Türkiye’yi sallıyorlar. 7 Haziran seçimlerinde evet tek başına iktidarı salladılar. Tek başına iktidar kesintiye uğradı. 1 Kasım’da millet müdahale etti” dedi.

“Adam sapkın, kendi de itiraf ediyor zaten”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin istikrarlı büyüyüşünü durdurmak için her türlü şeyin yapıldığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan saldırıların altında da bu olduğuna işaret etti. Bakan Zeybekci, “Türkiye’yi durdurmak için her şeyi yapıyorlar. Türkiye’yi engellemek için her şeyi yapıyorlar. Türkiye’de bir tek hedef var. Onu hallettikleri gün her şeyi çözeceklerini veya bir çok şeyi çözebileceklerini gayet iyi biliyorlar. Hangi partiye mensup olduğumuz önemli değil. Hangi siyasi partiye mensup olduğumuz önemli değil. Ama onlar biliyorlar. Bugün tek başına istikrarlı, sürdürülebilir bir büyümenin garantörü olan güçlü liderlikle yürüyen Türkiye siyaseti ki; inşallah 16 Nisan referandumundan sonra 2019’dan itibaren Türkiye’de bir daha asla koalisyon olmayacak. Bir daha asla siyasette öngörülemezlik olmayacak. O’nu bildikleri için Recep Tayyp Erdoğan’a saldırıyorlar. O’nu hallettikleri zaman bir çok şeyi halledeceklerini gayet iyi biliyorlar. O’nu altettikleri zaman, O’nu ortadan kaldırdıkları zaman Türkiye’de bir çok şeyi halledeceklerini bildikleri için bunu yapıyorlar. Yine bir tane sapkını götürdüler oraya. Adam sapkın kendisi de itiraf ediyor zaten. Diyor ki; hapis yatmamak ve biran önce bu ortamdan kurtulmak ve hayatımı garanti altına almak için uzlaştım diyor. Sanık pozisyonundan tanık pozisyonuna geçtim, onun için itiraflarım geliyor diyor. Eyvallah yanlış bir şey varsa, bunlar ispatlıysa bu ülkenin de savcıları vardır. Bu ülkenin de hakimleri vardır. Onlar da gereğini yapar. Ama Türkiye ile ilgili her türlü duygu ve düşüncelerini bildiğimiz, gördüğümüz, bu ülkenin milli iradesiyle gelmiş insanlara bir yerlerdeki bilmem ne operasyonlarıyla çamur atmalarına da, hiç kimse kusura bakmasın akıllarından bile geçirmelerine müsaade etmeyiz. Türkiye öyle kabile devleti değil, çadır devleti de değil. 5 bin yıllık devlet geleneği olan, tarihi boyunca asla diz çökmemiş, tarihi boyunca asla aman dememiş bir milletin devletidir arkadaşlar” diye konuştu.