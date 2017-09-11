Baltalı saldırıya uğrayan kangal köpeği tedavi altına alındı

Erbaa ilçesine bağlı Hacıbükü köyünde hayvancılık yapan Ahmet Nişancı (46), çocuklarından ayırt etmediği çoban köpeği ‘Karabaş’a yapılan saldırının üzüntüsünü yaşıyor. İddiaya göre, 7-8 köpeğin saldırısına uğrayan Karabaş, diğer köpeklerin sahibi tarafından balta ile arka sağ bacağından ağır şekilde yaralandı. Nişancı, 4 yaşındaki Kangal cinsi köpeği Karabaş sayesinde sürüsünü koruyarak güvenle otlatabildiğini belirterek, “Koyunların yanındaydım sese gittiğimde büklerin içinde hayvan yatıyordu. Bacağının kesik olduğunu tahmin etmedim. Yanına yaklaştığımda hayvanın bacağı kopmuş sallanıyordu. 7-8 köpek hayvanı kıstırmış. Köpeklerin sahibi hayvana saldırmış, bacağını nacakla kesmiş. Yapanları tanıyorum, yabancı değil. Köpekleri oradaydı, kendileri yoktu. Daha sonra komşunun motoruna koydum Karabaş’ı evime oradan da Tokat’a veteriner hekime getirdim” dedi.

Yaşanan saldırının üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Nişancı, “4 yıldır evladım gibi bakıyordum. Değer biçilmez bir hayvan. Bu olayı yapan illaki cezasını çekecek. Şikayetçi olacağım” diye konuştu.

Veteriner hekim Abdulhamit Çelik ise hayvanlara şiddet olayının artarak devam ettiğini belirterek, “Bu tür vakalarla sık sık karşılaşır hale geldik. Bugünkü mevzu bahis hayvan çok kıymetli bir çoban köpeği. Vatandaşımız köpeğini ağlayarak getirdi. Hayvan sahibinin ifadesi ile köpeğin sağ arka ayağı balta ile kesilmiş. Bizde kesiyi gördüğümüzde emin olduk. Ayak neredeyse tamamen kopmuş fak bir deri parçası ile duruyordu. Çok ciddi bir kanama ile geldi. Bacağı tekrar birleştirdik, kanamayı durdurduk. Kaybettiği vücut sıvıları için serum taktık, ameliyata girecek. Ameliyatın başarılı olacağını, iyileşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.