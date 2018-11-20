İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baraj kapakları açıldı, çoban ve koyunları mahsur kaldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde bulunan Hidro Elektrik Santrali (HES) barajının kapaklarının açılması sonucu çayın ortasındaki adacıkta mahsur kalan çoban ve 250 koyun kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde bulunan Hidro Elektrik Santrali (HES) barajının kapaklarının açılması sonucu çayın ortasındaki adacıkta mahsur kalan çoban ve 250 koyun kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesinden geçen Kelkit Çayı kenarında koyunlarını otlatan Ahmet Arslan (55), Tepekışla HES'in savak kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesinin yükselmesi sonucu çaydaki adacıkta mahsur kaldı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine çoban ihbarda bulunarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri çayın ortasındaki adacıkta mahsur kalan çobana botla ulaştı. Islanan çobana yeni kıyafetler itfaiye tarafından verilirken, baraj kapaklarının tekrar kapatılması için HES barajı yetkilileri ile irtibata geçildi. Yaklaşık 3 saat adacıkta mahsur kalan Arslan, koyunlarıyla birlikte su seviyesinin düşmesi ile adacıktan kıyıya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.