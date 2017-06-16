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16 Haziran 2017 14:17

Baraj kıyısında bulunan cesedin kayıp genç olduğu tespit edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde baraj kenarında bulunan erkek cesedinin 28 gün önce kaybolan Aydın Çetinkaya’ya (27) ait olduğu tespit edildi.

Baraj kıyısında bulunan cesedin kayıp genç olduğu tespit edildi

16 Haziran 2017 14:17


Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesinde yapılan bir ihbar üzerine jandarma ekipleri 3 Haziran tarihinde baraj kenarında büyük bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulmuştu. Cesedin 28 gündür kayıp olarak aranan Aydın Çetinkaya’ya ait olma ihtimali üzerine Tokat Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından alınan örnekler, DNA eşleşmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Yapılan DNA testi sonucu cesedin Meliha ve Ethem Çetinkaya çiftinin 4 çocuğundan biri olan Aydın Çetinkaya’ya ait olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilemediği için yaklaşık 2 haftadır hastane morgunda bekletilen cenaze ailesine teslim edildi. Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Çetinkaya’nın cenazesi ilçeye bağlı Dokuzçam köyünde toprağa verildi. Bekar olduğu öğrenilen gencin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunun detaylı otopsi raporuyla belirlenmesi bekleniyor.




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