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03 Temmuz 2017 17:30

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, gençlerle buluştu

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, Tokat’ta kamp yapan gençlerle bir araya gelerek söyleşi yaptı.

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, gençlerle buluştu

03 Temmuz 2017 17:30


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yoğun eğitim-öğretim yılı sonrası yorgunluklarını atmaları, farklı illerden bir araya gelerek ’Bir Kardeşlik İklimi’ oluşturmaları, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle, gezilerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Almus Doğa Gençlik Kampında 12 ilden 180 genç katılıyor.


Bir hafta sürecek olan kampın üçüncü gününde Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen geçlerle bir araya gelerek söyleşi yaptı. Şen, madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan korunma, spor aktivitelerinin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım sağlayarak telefon ve İnternet bağımlığından kurtularak, insanın en iyi arkadaşının okuduğu kitap olduğunu vurgulayarak, okumadan asla vazgeçmeyen bir gençliğin yetişmesi hedefinde gençlik kamplarında birçok etkinlik ve faaliyetler organize edilmekte olduğunu söyledi.


Gelecek ile ilgili planları, hedefleri ve hobileriyle ilgili gençlerle sohbet eden Şen,"İnşallah keyifli, kampın amacına uygun günlerin ardından yeni dostluklar ve yeni bilgi, birikim ile sağlıkla evlerinize dönersiniz" diye konuştu.


Almus Gençlik Kampında gerçekleştirilen programa Almus Kaymakamı Hamza İnam, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Oktay Düzen katıldı.




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