Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 17:06

Başbakan Yıldırım’dan Kandil açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Tokat Belediyesini ziyaretinden sonra basın mensuplarına Kandil’de devam eden operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamasında, "Irak’ın kuzeyindeki Kandil’e uzanan bölgede de aynı şeyi yapıyoruz.

Başbakan Yıldırım’dan Kandil açıklaması

16 Haziran 2018 17:06

Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliği, terörün bölgedeki varlığını sona erdirmek" dedi.


Başbakan Binali Yıldırım, Tokat mitinginin ardından Tokat Belediyesi’ne geçerek Başkan Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. AK Parti Tokat Milletvekilleri ve Tokat Valisi Ömer Toraman ile partililerin eşlik ettiği ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Belediye ziyareti sonrasında Başbakan Binali Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ziyarette Tokat kebabının tadına baktığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Tokat’a gelip kebabın tadına bakmadan olmaz ama Tokat kebabını bir tarafa bırakalım. Tokat gayet coşkulu, gayet heyecanlı, müthiş bir katılım, müthiş bir coşku vardı. Gayet güzeldi" dedi.


Basın mensuplarının Kandil’de devam eden operasyonla ilgili sorularına Başbakan Yıldırım, "Bizim oradaki prensibimiz şu, terörü sadece kendi topraklarımızda sınırlarımız içinde değil dışarıda da etkisiz hale getirmek. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının amacı o bölgede ülkemize zarar veren terörü etkisiz hale getirmek. Irak’ın kuzeyindeki Kandil’e uzanan bölgede de aynı şeyi yapıyoruz. Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliği, terörün bölgedeki varlığını sona erdirmek" şeklinde cevap verdi.


Partililerle tokalaşarak seçim otobüsüne geçen Başbakan Yıldırım, vatandaşların coşkulu tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı. Vatandaşların yanına geçerek tokalaşan Başbakan Yıldırım, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında Başbakan Yıldırım, seçim otobüsüne güçlükle bindi. Başbakan Yıldırım hava yolu ile Sivas’a hareket etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç