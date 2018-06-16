Başbakan Yıldırım’dan Kandil açıklaması

Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliği, terörün bölgedeki varlığını sona erdirmek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Tokat mitinginin ardından Tokat Belediyesi’ne geçerek Başkan Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. AK Parti Tokat Milletvekilleri ve Tokat Valisi Ömer Toraman ile partililerin eşlik ettiği ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Belediye ziyareti sonrasında Başbakan Binali Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ziyarette Tokat kebabının tadına baktığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Tokat’a gelip kebabın tadına bakmadan olmaz ama Tokat kebabını bir tarafa bırakalım. Tokat gayet coşkulu, gayet heyecanlı, müthiş bir katılım, müthiş bir coşku vardı. Gayet güzeldi" dedi.

Basın mensuplarının Kandil’de devam eden operasyonla ilgili sorularına Başbakan Yıldırım, "Bizim oradaki prensibimiz şu, terörü sadece kendi topraklarımızda sınırlarımız içinde değil dışarıda da etkisiz hale getirmek. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının amacı o bölgede ülkemize zarar veren terörü etkisiz hale getirmek. Irak’ın kuzeyindeki Kandil’e uzanan bölgede de aynı şeyi yapıyoruz. Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliği, terörün bölgedeki varlığını sona erdirmek" şeklinde cevap verdi.

Partililerle tokalaşarak seçim otobüsüne geçen Başbakan Yıldırım, vatandaşların coşkulu tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı. Vatandaşların yanına geçerek tokalaşan Başbakan Yıldırım, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında Başbakan Yıldırım, seçim otobüsüne güçlükle bindi. Başbakan Yıldırım hava yolu ile Sivas’a hareket etti.