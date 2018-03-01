Başçiftlik beyaz örtüyle kaplandı

Tokat şehir merkezinde aralıklarla devam eden kar yağışı Başçiftlik ilçesinde de etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu beyaz örtü ile kaplanan ilçede, vatandaşlar evlerinden çıktıklarında Mart ayının ilk günü kar sürprizi ile karşılaştı. Bin 425 rakımlı ilçede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, Şubat ayında beklenen kar yağışının olmaması nedeniyle kayak tesisindeki karın eridiğini söyledi.

Mart ayının ilk günü yağan karın yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Başkan Tuncel, "Kar yağışı ilçemizde devam ediyor. Kar yağışı bu şekilde devam ederse kayak tesisimizde kayak yapılabilecek duruma gelecektir. Şubat ayında aralıklarla kar yağdı ama etkili olmadı. Güneşli hava nedeni ile kayak tesisimizde kar erimişti" dedi.