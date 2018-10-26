Başçiftlik, beyaza büründü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Türkiye soğuk havanın etkisi altına girerken, Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Başçiftlik ilçesinde etkili oldu. Bin 425 rakımlı ilçede aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile yol ulaşıma açık tutuldu. İlçe merkezine yağan mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kayak merkezi de karla kaplanırken, Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı.