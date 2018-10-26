İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başçiftlik, beyaza büründü

Tokat’ın Başçiftlik ilçesi kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Türkiye soğuk havanın etkisi altına girerken, Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Başçiftlik ilçesinde etkili oldu. Bin 425 rakımlı ilçede aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile yol ulaşıma açık tutuldu. İlçe merkezine yağan mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kayak merkezi de karla kaplanırken, Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.