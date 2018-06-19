Başkan Akay: "Turhal Şeker Fabrikası kapanmayacak"

Kapanmayacak, kapanmayacak, kapanmayacak" dedi.

Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraattan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ile Turhal Şeker Fabrikasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel’le birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özelleştirme İdaresinden Kayseri Şeker bünyesine geçen Turhal Şeker Fabrikasında çapa ödemeleri ile ilgili müjde veren Başkan Akay, hesapların devrinin yeni yapılması nedeni ile bayramda yapılamayan yaklaşık 10 milyon TL’lik "Çapa" ödemesinin 9 bölgede pancar üreticisine yapılacağını kaydetti. 20 Haziran 2018 günü itibariyle ödemelerin yapılacağını belirten Akay, "Kayseri’de daha yüksel bedelden çiftçilerimizin ücretini karşılıyoruz. Burada yeni devir teslim olduğu için önceden hesaplamalar bu çerçevede yapıldığı için bu şekilde gerçekleşecek. Ama bundan sonra ki avans uygulamalarında sulama avansı geldiği zaman çiftçilerimizin lehine bazı düzenlemeler yapılacak. O zaman hesaplamalar daha sağlıklı bir şekilde yerli yerine oturmuş olacak. Ben çiftçilerimizle bu müjdeli haberi vermek için sizlerin huzuruna geldim" dedi.

Turhal Şeker Fabrikasının bölge için önemine dikkat çeken Akay, "Biz ihaleye girdiğimiz önceki dönemden itibaren diğer şeker fabrikaları içinde çeşitli değerlendirmeler, spekülasyonlar yapılıyor. Kotası buradan götürülecek, fabrika taşınacak, Sigara Fabrikası kapatılmış Şeker Fabrikası’da kapatılır mı? gibi spekülasyonlar yapılıyor. Açık ve net bir şekilde söylüyorum, Kayseri Şekerin hiç bir şekilde gündeminde ajandasında Turhal Şeker Fabrikasının kapanması gibi bir husus söz konusu değil. Tek kelime bile bu konuda değerlendirme yapılması mümkün değil. Kayseri Şeker Fabrikası şeker üreten bir kuruluş, şeker sektörünün önemli bir aktörü ve Turhal Şeker Fabrikasını güçlü bir şekilde çalıştırma gelecekte var etmek için bu işe talip oldu ve aldı" diye konuştu.

"Turhal Şeker Fabrikasın’da çalışmak isteyen personel çalışmaya devam edecek"

Şeker Fabrikasında çalışan personeli kendi personelleri olarak çalıştırarak istihdam ettiklerini ifade eden Akay, kampanya döneminde çalıştırılan mevsimlik işçilerin 4 ay gibi bir süre çalıştığını ifade ederek, "Mevsimlik olarak alacağımız işleri buranın sayısına göre belirleyeceğiz. Bu bilahare ilan edilecek. Taşeron işçiler ise sözleşmeleri dolduktan sonra bizimle çalışmak isteyenlerle görüşme yaparak çalışma arzusu, birikimi tecrübesi olanlar, fabrikaya katkı sağlayacağını inandığımız her insanla hiçbir ayrıma tutmadan çalışmak niyetindeyiz. Bu bölgenin çalışmak isteyenleri fabrikada öncelikli olarak çalışacak. Bizim temel felsefemiz işe yaklaşımımız bu şekilde" şeklinde konuştu.

"Şeker sektörünün varlığını sürdürmesi lazım"

Şeker sektörünü ayakta tutabilecek güçlü kuruluşlara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Akay, "Türk Şeker 25 şeker fabrikasından 13’ünü sattı 12 şeker fabrikası kaldı. Türk Şeker önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde sektörden tamamen çıkacak. Bu sektörü ayakta tutabilecek güçlü kuruluşlara ihtiyaç var. Bunu da sektör içerisinde başarılı bir şekilde yapacak olan kuruluş Kayseri Şeker. Ben temenni ederim ki sektörde olanlarda sektöre yeni girenlerde bu başarıyı ortaya koysunlar. Bu fabrikaları güçlü şekilde çalıştırsınlar işletsinler isterim. Çünkü buna ihtiyaç var şeker sektörünün varlığını sürdürmesi lazım"

"Turhal Şeker Fabrikası kapanmayacak, kapanmayacak, kapanmayacak"

Kamuoyunda Turhal Şeker Fabrikasının kapatılacağı yönündeki söylemlere karşı Akay, açıklamalarına söyle devam etti:

"Kötü örnek bizim için örnek teşkil etmez. ’Tokat’ta sigara fabrikası satıldı, kapandı. Şeker Fabrikası’da kapanır mı?" kötü bizim için örnek olmaz. Sigara fabrikasını alan biz değiliz. Başkasının yaptığı hatanın sorumlusu da biz değiliz bedelini de biz ödemek zorunda değiliz. Hiçbir şekilde Turhal Şeker Fabrikasına emsal teşkil etmez Sigara Fabrikası. Sigara Fabrikasının travması anlıyorum ama bu bize artık örnek olarak gösterilmesin. Bizlerde kapatılacak mı diye soru sorulmasın. Bizim kalbimizde gönlümüzde böyle bir şey yok. Ama alnımızda böyle bir yazımı yazıyor diye sormak durumunda kalıyoruz. Bundan da olumsuzu kötüyü çağrıştırmak iyi bir şey değil. Bizde artık Tokat’ın bir parçası olduk, burası bizim bir parçamız oldu. Tokatlı hemşehrilerimizden rica ediyorum bize bir daha şeker fabrikası kapanacak mı diye soru sorulmasın. Kapanmayacak, kapanmayacak, kapanmayacak."

Kayseri Şeker Fabrikası kapanma noktasından kar eder duruma geldi

Kayseri Şeker Fabrikasının 7 yıl önceki durumu ile şu anki durumunu değerlendiren Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası 7 sene önce kapanma noktasında iken önce devletimiz hükümet tarafından görevlendirildik, daha sonra da mahkeme tarafından kayyum olarak atandık. Ama 2013 ve 2017 yılında yapılan seçimlerle iki defa çiftçinin büyük çoğunluğunun desteği ile başkan olarak seçildim ve kapanmak durumunda olan Kayseri Şeker Fabrikası bugün Türkiye’de sektörün en güçlü kuruluşu haline geldi. Turhal Şeker Fabrikası da Kayseri Şeker Fabrikasının değerli bir fabrikası konumuna geldi. Bizim kapatmak gibi bir düşüncemiz hiçbir şekilde söz konusu değil. Turhal Şeker Fabrikası Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş çok değerli güzide bir kuruluş. Turhal Şeker Fabrikası illaki yaşayacak biz bu niyetle yola çıktık. Bu niyetle Turhal Şeker Fabrikasının ihalesine girdik ve kazandık. 569 milyon TL gibi bir bedele katlandık. Yani 569 milyon TL verip de Turhal Şeker Fabrikasını kapatmak akıllı bir insanın yapacağı, düşüneceği bir iş değil. Onun için bu konudaki spekülasyonlar hiçbir şekilde gerçeği ifade etmiyor. Bizim düşüncemizi, niyetimizi yansıtmıyor. Yoğun bir şekilde yapılan çalışmalarla kampanya dönemine fabrikayı hazırlıyoruz. İnşallah Turhal Şeker Fabrikası kendisini yenileyerek, geliştirerek devam edecek. Turhal Şeker Fabrikası hiçbir şekilde bizim elimizde kapanmayacak. Daha onlarca yıl hem bu şeker sektörü varlığını sürdürecek hemde Turhal Şeker Fabrikası şeker sektörüne katkı sağlayacak. Buranın çiftçisine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.