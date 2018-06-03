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03 Haziran 2018 16:41

Başkan Bekler, çalışmalarıyla adından söz ettiriyor

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler geliştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiriyor.

Başkan Bekler, çalışmalarıyla adından söz ettiriyor

03 Haziran 2018 16:41


Yapmış olduğu projelerle halkın gönlüne dokunan uygulamalar yürüten Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler fırsat bulduğu her an ihtiyaç sahibi aileleri de de bizzat ziyaret ediyor. Turhal Koca Kavak Kültür ve Sanat Akşamları programında konuşan Bekler, "Bir gün belediye başkanlığından ayrılacağız ve anlatmaya değer bulduğun en güzel eserin hangisidir diye sorduklarında Ramazan etkinliklerini söyleyip sosyal ve kültürel Belediyecilik kapsamında hayata geçirmiş olduğumuz projelerimizdir diyeceğim" dedi.


Göreve geldiği günden itibaren Turhal Belediyesi olarak 350 program yaptıklarını söyleyerek 350’üncü programın da şiir akşamına denk gelmesinden dolayı bahtiyar olduğunu belirtti. Bekler, " Her ne kadar kalkınma ve kentleşmeye yönelik Çarşamba pazarını yapmış alt yapıları güçlendirmiş ırmak kenarını canlandırmış çarşıyı ihya etmiş olsak da parklar ve bahçelerde inşa etmiş olsak da geride ruhlara ve gönüllere hitabet ederek ne kadar iz bırakmışsak bunun en büyüğünün sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında yapmış olduğumuz projelerimizdir" dedi.


Fırsat buldukça hasta ve yakınlarını da ziyaret eden Bekler yaşlı, genci ve çocuklarla birlikte vakit geçirmeyi de ihmal etmiyor.




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