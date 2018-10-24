Başkan Bekler, ev toplantılarında sorunları dinliyor

Müftü Mahallesi Yusuf ve Bergüzar Koçer'in evlerine misafir olan Başkan Bekler mahalle halkının sorunlarını dinledi. Düzenli olarak gerçekleştirdiği ev toplantısında konuşan Bekler, "31 mahallemizin 29'u doğalgaza kavuştu. Bununla birliktede 29 mahallemizin alt ve üst yapısını yeniledik. Geriye kalan 2 mahallemizin ise doğalgaz çalışmaları yarıya kadar tamamlandı. Doğalgazın tamamlanmasıyla birlikte üst ve alt yapısını da yenileyeceğiz. Göreve geldiğimizde ise sadece 6 mahallemizde doğalgaz vardı. Biz ise doğalgaz sorununu çözüme kavuşturduk. Yenilenen kavşak ve caddelerimiz prestij kazandı. Çarşımızı yeniden elden geçirerek ışıklandırıp canlılık kazandırdık. Artık vatandaşlarımız saat 19.00 olduğunda dükkanlarını kapatıp evlerine çekilmiyor" dedi.

Göreve geldiklerinde alt yapıyla ilgili her gün şikayet aldıklarını belirten Başkan Bekler, alt yapının tamamlanmasıyla artık şikayet almadıklarını vurguladı. Başkan Bekler,"Bu şehrin en önemli sorunlarından biri de altyapı sorunuydu. Günde en az 25-30 tane su patlaklarıyla ilgili şikayetler alıyorduk. Yağmur suyu giderleri ise yoktu. Geride bırakmış olduğumuz 4.5 yıllık bir süre diliminde bu sorunu tarihe kavuşturduk. Artık sokaklarımızda ki sular patlamıyor yağmur yağdığında su taşkınları olmuyor. Bu şehrin insanları artık asbesti borudan su içmiyor. 50 yıl önce döşenmiş asbesti boruların hepsini yeniledik" diye konuştu.

Ev toplantılarından oldukça memnun olduklarını söyleyen ev sahibi Bergüzar Koçer ise,"Çok şükür bir sorunumuz kalmadı başkanımız da bu akşamki ev toplantısını bizim evde gerçekleştirdi. Bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.