Başkan Bekler, gençlerle bir araya geldi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Tokat Milletvekili Avukat Zeyid Arslan, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay, Turhal Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Osman Kuş katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bekler üniversite sınavına girecek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Kendisinin de belediye başkanı olmadan önce eğitimci olduğunu söyleyerek kendi öğrencilik yıllarında çekmiş olduğu zorlukları anlattı.

Bekler, "Sizlerin bugün yaşadığı ortam ile bizlerin yaşadığı ortam çok farklı. Bugün elimizde olan imkanlar için ne kadar şükretsek azdır. Bu imkanları gençlerimiz için kullanmak önemli. Geleceği şekillendirecek olan siz gençlersiniz. Daha güzel bir gelecek için daha güçlü bir Türkiye için gençlerimizin önünü açıyoruz. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz ve geleceğimizde sizlerin söz hakkı olması oldukça önemli. Gençler bir toplumun en büyük dinamiğidir. Toplumları harekete geçiren gençlerdir. Oldukça yüksek bir genç nüfusa sahibiz. Bu bizim toplumumuz için bir hazine. Bu hazineyi neden tam kapasitede kullanmayalım ki ? Gençlik döneminde yapılan hiçbir çalışma boşa gitmez. Bunun meyvelerini mutlaka toplarsınız. Ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacağınıza, bizi biz yapan değer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip çıkacağınıza olan inancım tamdır. Hayaller kurmaya, projeler geliştirmeye, yarınlar için fikir üretmeye devam edin biz yanınızda olacağız ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bekler, konuşmasının ardından ilçede yapılan projelerle ilgili gençlere bilgi verdi. Program soru-cevap kısmı ile son buldu.