Başkan Bekler, halkın sorunlarını dinliyor

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, her hafta düzenli olarak bir mahallede gerçekleştirdiği halk toplantılarından bir yenisini Cumhuriyet ve Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Bekler; okulları, camileri, işyerlerini, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri ziyaret ederek, esnafın, işçilerin, okul müdürlerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, genç-yaşlı tüm vatandaşların her zaman yanında olduğunu gösteriyor.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ayrıca her hafta halk toplantısı düzenleyerek her kesimin görüşünü alarak bölge halkının sorunlarını ve taleplerini başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte dinliyor. Halkla iç içe, şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik örneğinin en güzel örneğini sergileyen Başkan Bekler mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi.