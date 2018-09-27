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Başkan Bekler, Merkez Cami Çevresi Projesi'ni anlattı

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, geleneksel hale gelen kahvaltı buluşmalarına, Merkez Cami esnafı ile devam ederek Merkez Cami Çevresi Projesini anlattı.


Belediye Sosyal Tesisi Yeşilırmak Cafe Restaurantta düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, belediye başkan yardımcıları, Muzaffer Eyimaya, Yusuf Geniş, Hakan Alparslan, belediye birim müdürleri ve esnaflar katıldı. Merkez Cami Çevresi Projesi'nin anlatıldığı buluşmada Başkan Bekler, "Merkez Cami Projemizi Kalkınma Bakanlığımızdan aldığımız hibeyle gerçekleştireceğiz. Bu projeyle camimiz halka açılacak esnaflarımızın dükkanları ortaya çıkmış olacak. Camimizin çevresini anneler ve çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Çarşımız proje sonunda taçlanmış olacak, esnaflarımızın talepleri bizler için çok önemli, onların talepleri doğrultusunda proje çalışmalarımıza yön vereceğiz" dedi.


Merkez Camii bölgesine yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Bekler, “Merkez Camimizin lavaboları, tuvaletleri, şadırvanı, bahçesi, bahçe bölümünde bulunan çay ocakları ve esnaflarımızın dükkanlarının girişleri tamamıyla yenilecek. Planlanan Asansör ile engelsiz camiiolacak. İslamiyet'te camiler o şehrin simgesi olmuştur. Bizler Turhalımızın simgesi olan Merkez Camimize hak ettiği değeri göstererek bahçesini gerek vatandaşımıza gerek esnafımıza açmak istiyoruz. Turhalımıza yeni kimlik kazandırıyoruz. Turhal kabuğunu kırarak bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.

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