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Başkan Bekler'den Gazilere kahvaltı programı.

Turhal’da, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kahvaltı ve anma programı düzenlendiBelediye sosyal tesisi Yeşilırmak cafe restaurantta Gaziler Günü münasebetiyle kahvaltı programı düzenlendi.

Turhal'da, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kahvaltı ve anma programı düzenlendi


Belediye sosyal tesisi Yeşilırmak cafe restaurantta Gaziler Günü münasebetiyle kahvaltı programı düzenlendi. Programa Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz ve gaziler katıldı.


Kahvaltı programında konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Hem bizim Türk töresinde hemde İslam geleneğinde gaziler çok muteber sayılmıştır. O kadar muteber sayılmıştır ki; Allah, büyük komutan ve sultanlara hatta peygamberlerine dahi bu payeyi vermiştir. Mustafa Kemal Fatih Sultan Mehmet ve Hz. Muhammed (s.a.v) de gazidir. Ben şehitliğin ve gaziliğin nasip olduğunu düşünüyorum. Şehitler gözünü kırpmadan canlarını vermeyi göze almışlardır. Gazilerde aynı düşünceyle savaşmışlardır. Cenabı Allah birine şehitlik nasip etmiştir, birine gazilik nasip etmiştir. Gaziler günü dolayısıyla sizlerle birlikte bir araya gelmeyi planladık. Davetimize icabet ettiniz, nezaket gösterdiniz. Bizlerle bir kahvaltı sofrasını paylaştınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Bu vesileyle gaziler gününüzü tebrik ediyorum" diye konuştu.


Başkan Yılmaz Bekler, Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer ve Gaziler Kahvaltı programı sonrası Turhal Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk koyma törenine katılım göstererek sonrasında ayrıldılar.

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