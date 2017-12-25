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25 Aralık 2017 09:20

Başkan Bekler’e ’Yılın Belediye Başkanı’ ödülü

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ’Çok amaçlı Çarşamba Pazarı’ projesiyle, kent ekonomisi kategorisinde yılın belediye başkanı ödülüne layık görüldü.

Başkan Bekler’e ’Yılın Belediye Başkanı’ ödülü

25 Aralık 2017 09:20


Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl Kayseri’de 7’ncisi düzenlenen ’Yılın Yerel Yöneticileri’ ödülleri sahiplerini buldu. ’Çok amaçlı Çarşamba Pazarı’ projesi ile kent ekonomisi kategorisinde yılın belediye başkanı ödülüne layık görülen Başkan Bekler, törende ödülünü aldı. Başkan Bekler, pazarlarlar ve çarşıların şehrin kan damarları gibi olduğunu belirterek,"Pazarlar ne kadar hareketli olursa, şehirler de o kadar canlı demektir. Çarşamba günleri Turhal’ımızda büyük bir pazar kuruluyor. Bizler, Çarşamba pazarımızı planlarken Türkiye’nin en büyük pazarlarını dolaştık. Avrupa’dan Rotterdam pazarını örnek alarak, projemize son şeklini verdik. Çarşamba pazarımız, 8 bin metrekare alanı, çelik gövdesi, güneş panellerini yerleştirebilecek çatısı, 500 adet tezgahı, kamyonların manevra yapabileceği koridorları, kamera sistemleri, zabıta odaları, bebek bakım odaları ve güvenlik noktalarıyla akıllı bir pazardır. Bu özellikleriyle Türkiye’mizin en büyük kapalı pazar özelliğini taşımaktadır ve gerçekten de bu ödülü hak etmektedir. Ben ödülü bizlere layık gören Yerel Yönetimler Dergisi’ne, ankete katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, her şeyin en iyisine layık olan, Turhal halkına armağan ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.




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