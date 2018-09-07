Başkan Bekler’in Kentsel Dönüşüm ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı 227 bin m alanda uygulanacak olan proje Cami Kebir ve Kova Mahallesini kapsamakta. 1200 adet konut 300 adet ticaret hanenin yıkılarak modern bir şekilde şekilde tekrar hayata geçirilmesi için Başkan Bekler görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Başkan Bekler, 27. dönem Kayseri Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek istişare toplantılarını devam ettiriyor. Mehmet Özhaseki’nin Bakanlığı döneminde onaylanmış projenin rezerve alanı ise hazır. Çalışmalarına hız kazandıran Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret ederek Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Murat Altındağ’ı ve Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile görüşmelerde bulundu.

“Yeni bir kent kuruluyor”

Kentsel dönüşümün başlayacak olmasıyla Turhal’a kazandıracak olduğu değerlere değinen Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "özelleştirme idaresinden alınan makine fabrikasının yanına 1050 konut yapılarak yeni bir kent kurulacak. Eski Turhal, kale çevresinde oturan vatandaşlarımız yeni yapılan konutlara taşınarak kale çevresindeki gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesini amorti edecek. Turhalımız gerçekleştireceğimiz projeyle bir şantiyeye dönüşerek bölgenin yükselen yıldızı olmaya emin adımlarla ilerleyecek. Kentsel Dönüşüm Projesi Yeşilırmak’ın yanı başında bulunan Cami Kebir ve Kova Mahallelerinin kapsıyor. Bizler aynı zamanda Yeşilırmak sahil bandı projemizi de gerçekleştirmiş olacağız" dedi.