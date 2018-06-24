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24 Haziran 2018 14:41

Başkan Eroğlu, 1237 nolu sandıkta oy kullandı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, oyunu Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan Halil Rıfat Paşa Ortaokulunda 1237’nolu sandıkta kullandı.

Başkan Eroğlu, 1237 nolu sandıkta oy kullandı

24 Haziran 2018 14:41


Belediye Başkanı Eroğlu, sabah saatlerinden itibaren Tokat’taki okulları ziyaret ederek, hem sandık görevlilerine kolaylıklar diledi hem de vatandaşlarla görüşerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu,"Vatandaşlık görevimizi Yeşilırmak Mahallesi Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu’nda yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Sabahtan itibaren de okullarımızı ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz her yerde suhuletle, huzurla seçimlerimiz gerçekleşmekte. İnşallah saat 17.00’ye kadar oy verme işlemleri devam edecek. İnanıyorum ki; Tokat’ımız için, Türkiye’miz için hayırlı bir şekilde istikrarın devam ettiği, yeniden yeni Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızla beraberce ülkemizin önemli mesafeler alacağı bu seçimin sonuçlarını izleyeceğiz. Milletimiz feraset sahibidir, ariftir. Gereğini yapacaktır. En iyi şekilde Cumhurbaşkanına olan desteğini, partimize olan desteğini en iyi şekilde verecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Tüm partilerin centilmence Tokat’ta seçim çalışmaları yaptığına işaret eden Başkan Eroğlu, "Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Halkımızın, milletimizin vereceği karar son derece önemlidir. Milletimizin terazisi hassastır. İnanıyorum ki; Türkiye’nin önü çok ama çok açık olacak. Bir ve beraber olarak, bayrağımızın gölgesinde ezan sesleri altında inşallah nice nice güzel çalışmaları yapacağız. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize ve memleketimize güzellikler getirmesini diliyorum" diye konuştu.




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