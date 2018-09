Başkan Eroğlu: "Danışan dağ aşar, danışmayan yolda şaşar"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnaflarla yapılan toplantılardan çok önemli fikirler alarak uyguladıklarını ifade ederek, "Onun için eskilerin dediği gibi 'Danışan dağ aşar, danışmayan yolda şaşar' Bizlerde dağları aşmak ve her anlamda yolları açmak için insanımızın desteğini duasını almanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeşilırmak Mahallesi esnafları ile Toptancılar Sitesi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Yeşilırmak Mahallesi Muhtarı İrfan Koç, Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem ile birlikte çok sayıda esnafın katılığı programda devam eden projeler ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Eroğlu, ayrıca esnafların sorun ve önerilerini dinledi. Esnafların şehrin temel taşı olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, "Ahilik dediğimiz geçmişten gelen çok güçlü bir kuruluştur bu anlamda esnafımız şehrimizin temel taşıdır. Esnaflarımız ahlakı cömertliği şehre sağladığı katkı ile bize omuz veren bir gruptur. Bu anlamda biz hem esnafımız daha iyi iş nasıl yapılabilir bunu bir taraftan konuşurken diğer taraftan özellikle çağın gereklerine göre ne gibi yatırımlar yapmak lazım bütün bunlarla alakalı konuşma yaptık. Kadim bir şehirde yaşıyoruz bu şehrin insanı en güzeli en iyiyi hak ediyor. Elimizden geldiğince bizlerde bu şehri daha da geliştirmek, güzelleştirmek daha da büyütmenin derdi ve gayreti içerisindeyiz. Bunu da bizler tek başımıza yapamayız onlar bize destek verir, dua ederse yapabiliriz" dedi.

"Bu toplantılardan kendimize çok ödevler aldık"

Göreve geldiğin günden bugüne her hafta bir esnaf grubu ile bir araya gelerek sohbet ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu,"Her fırsatta insanımızla iç içe olmanın gayreti içerisindeyiz. İnsanlara değer vermek, fikrini almak bir insanın, yöneticinin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Yoksa 'Kimseye bir şey sormayalım, bir araya gelmeyelim, kendi ekibimizle oturalım, odamızda toplantılar yapalım kararlar verelim' Böyle bir anlayışla yöneticilik yaparsanız, bunu sadece belediyecilik için söylemiyorum her iş için söylüyorum mesafe alamazsınız. Ama tam tersi kendinizi eleştiriye açarsanız, eksiklerini görme erdemine sahip olursanız, istişare etme kültürüne sizde kendinizi ortaya koyarak böyle bir yolda devam ederseniz hem doğruları yaparsınız, hem bereketlenir yaptığınız işler, hemde yaptığınız işlerin neticesini halk nezdinde görürsünüz. Onun için toplantıların ben bu boyutunu çok önemsiyorum. Bu toplantılardan kendimize çok ödevler aldık. Bu toplantılardan bizlere çok önemli fikirler geldi ve uyguladık. Yaptığımız yanlış bir uygulanma varsa bundan geri de atım attık. Onun için eskilerin dediği gibi 'Danışan dağ aşar, danışmayan yolda şaşar' Bizlerde dağları aşmak ve her anlamda yolları açmak için insanımızın desteğini duasını almanın gayreti içerisindeyiz. Geleceğin Tokat'ın da hep beraber genci ile yaşlısı ile kadını ile erkeği ile esnafı ile memuru ile Tokat'ı çok daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.