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02 Ocak 2017 16:52

Başkan Eroğlu, İstanbul’daki saldırıyı kınadı

Başkan Eroğlu, İstanbul’daki saldırıyı kınadı

02 Ocak 2017 16:52

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başkanlık makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye’nin üzerine büyük oyunlar oynandığını ifade ederek İstanbul’da bir eğlence merkezinde gerçekleştirilen terör eylemini lanetlediğini ve kınadığını söyledi. Başkan Eroğlu, 2017 yılının hayırlar getirmesini dile getirerek, “2016 yılı uzun ve zor bir yıl oldu. Özellikle 15 Temmuz’da ülke olarak yaşadığımız zor bir gece ve devamında milletçe bayrağımızın altında birleşerek hain terör örgütlerine verilen en güzel cevaplardan birisiydi. 2017 yılının da hem ülkemizde hem dünyada barışın, huzurun ve mutluluğun olduğu bir yıl olur. 2017 yılının ilk saatlerinde menfur bir saldırı ve olayla karşı karşıya kaldık. İstanbul Ortaköy’deki bir eğlence merkezinde günün ilk saatlerinde insanlarımızın vefat etmesi bizleri derinden üzdü. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı işlenmiş bir suç, sıkılmış bir kurşundur. İnanıyorum ki; Türkiye bunu yapanı yaptıranı çok kısa sürede bulacaktır. Kimler bunu tezgahlamışsa hepsini bir bir göreceğiz” dedi.
Türkiye’de özellikle son aylarda Beşiktaş Kayseri ve Rus Büyükelçisi’nin öldürülmesiyle ortaya çıkan ve son olarak yılbaşındaki olayları bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini ifade eden Başkan Eroğlu, ”Bu kutlu bir yürüyüşün ve Türkiye’ye diz çöktürmenin bir mücadelesi. Türkiye bölgesinde etkin bir güç oluyor, Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik adımlar atıyor. Güçlü bir Türkiye’nin ayak seslerini duyuyoruz. Ayrıca; yeni Anayasa metnimiz komisyondan geçti. Anayasa’daki bazı antidemokratik arızaların giderileceğini görüyoruz. İşte bunun için birileri düğmeye basıyor. Ama biz her bir unsurumuzla bu bayrak altında, bu vatan toprağında kıyamete kadar bir ve beraberce yaşamaya devam edeceğiz. Bu Türkiye’nin kendi kendi yönetme ve istiklal mücadelesidir. İnşallah 2017 Yılının Türkiye için çok daha parlak olacağını ve geliştiğini göreceğiz” diye konuştu.



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