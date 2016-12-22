Başkan Eroğlu, vizyon projelerini 2017 yılında hayat geçirecek

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vizyon projelerini 2017 yılında hayata geçireceklerini söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, merkez mahalle muhtarları ile 2016 yılının son toplantısını belediye sosyal tesislerinde yaptı. Toplantıda konuşma yapan Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Mustafa Gökrem, muhtarlar olarak Başkan Eroğlu’nun yanında olduklarını ifade ederek, “Belediye Başkanımız Tokat için büyük özveri ile faaliyetlerini yürütmektedir. Alınan mesafe şunu gösterdi ki; 5 yılda hedeflenenler tamamen yapılacak. Girilmemiş sokak, cadde bırakılmayacak. İsteklerimizi zaman ve mekan mefhumu olmadan iletiyoruz. Başkanımız ve ekibi hızlıca müdahale ediyorlar” dedi.

Daha sonra konuşma yapan Başkan Eroğlu, belediye bütçesini yüzde 40 oranında artırdıklarını ifade ederek, 2017 yılında yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. 2017 yılında birçok vizyon projelerini hayata geçirmiş olacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “Kanal Tokat projemizin ihalesini şuanda yapıyoruz. İnşallah 2017 yılı sonuna doğru projemizin önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Şehir Parkımızı da 2017 yılı içerisinde bitireceğiz. Ayrıca Yeni Terminal ihalesini 2017 yılında yapacağız. Kırkbadallar projemizi yaz aylarına doğru tamamlayacağız. Geksi Deresi ve Kanal Kenarı Rekreasyon projemiz hemen hemen bitti. Esentepe Mahallemizde bir tane Mahalle Konağı yapacağız. Canikli Konak için ise 2017 yılında ihale yapacağız. Ayrıca iki sosyal tesis inşa edeceğiz. Karşıyaka Semt Spor Kompleksi’nin bir benzerini İbn-i Kemal Mahalle Konağımızın altındaki alana yapacağız. Kısaca 2017 yılında hedeflediğimiz projelerimiz; Meydan Projesi, Kanal Tokat, Şehir Parkı, Kapalı Pazar Yeri, Yeni Şehir Terminali, Topektaş Et Kombinası ve Parçalama Tesisi, Aile Yaşam Merkezi, Kültür Sokağı ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Vahşi Çöp Islah Projesi, Kırkbadallar, Esentepe Mahallesine üçüncü Mahalle Konağı’nı yapacağız. 2017 Yılında yapacağımız projeler için belediyemizden 83 Milyon TL’lik yatırım bütçesi ayırdık” dedi.

Temel belediyecilik hizmetleri dışında kısaca Sosyal Belediyecilik alanında yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Eroğlu, yaklaşık 20 bin kişinin belediye kurslarından yararlandığını belirtti. Başkan Eroğlu konuşmasında; “Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, İbn-i Kemal ve Karşıyaka Mahalle Konaklarımız, Bilgi Evimiz, Gençlik Merkezimiz ve Trafik Eğitim Pistimizde düzenlenen kurslardan bugüne kadar 20 bin insanımız faydalandı. Biz bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. Bunun için gerekli gördüğümüz bölgelerde ihtiyaç halinde yeni kurs merkezlerini de açacağız” diye konuştu.