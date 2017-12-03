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03 Aralık 2017 13:37

Başkan Eroğlu’dan engelli öğrencilere sürpriz ziyaret

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, engelli çocukları olan annelerin biraraya gelerek düzenlediği etkinliğe sürpriz konuk olarak katıldı.

Başkan Eroğlu’dan engelli öğrencilere sürpriz ziyaret

03 Aralık 2017 13:37


Tokat’ta engelli çocukları olan anneler bir araya gelerek bir kafede düzenledikleri etkinliğe Başkan Eroğlu’nu davet etti. Çocuklar sürpriz ziyaretinden habersiz olarak hep birlikte geri sayım yaparken, Başkan Eroğlu kapıdan içeri girdi. Alkışlarla karşılanan Başkan Eroğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek yanaklarından öptü. Öğrencilerle birlikte pasta keserek sohbet eden Başkan Eroğlu, engelli anneler ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Semra Öztürk’e düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür ederek,"Sizlerin samimiyetini, güler yüzünü gördüm onun içinde neşe doldu içim. Kalbim sevgi doldu, bu güzellikle inşallah bu gün boyu devam edecek. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.


Engelli öğrencilerde Başkan Eroğlu2nun sürpriz ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.




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