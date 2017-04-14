Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:39

Başkan Eroğlu’dan ‘Tek Millet, Tek Devlet’ vurgusu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hayır cephesinin yalanlarla kafa karıştırmak için Türkiye bölünecek açıklaması yaptığını ifade ederek, “Bu külliyen yalandır.

Başkan Eroğlu’dan ‘Tek Millet, Tek Devlet’ vurgusu

14 Nisan 2017 16:39

Türkiye üniter yapısı ile tek millet, tek devlet’tir. Bu durum bu kadar açıktır” dedi.


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, referandum çalışmaları kapsamında sanayi sitesi esnafları ile bir araya geldi. AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer’in de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi veren Başkan Eroğlu, hayır cephesinin yalanlarla kafa karıştırmak istediğini ifade ederek, “İnsanları ikna edemeyen hayır cephesi yalanlarla kafa karıştırmak için Türkiye bölünecek açıklaması yapıyor. Bu külliyen yalandır. Türkiye üniter yapısı ile Tek Millet, Tek Devlet’tir. Bu durum bu kadar açıktır” dedi.


Başkan Eroğlu ayrıca görev süreci içinde yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, “Bu sene başlattığımız dev projelerle Tokat’ımıza vizyon katacağız. Kanal Tokat Projemiz tüm bölgeye hitap edecek, Meydan Projesi şehrin kalbine yeni bir kan akışı sağlayacak. 2017 Yılında 14 Projemize toplamda 103 Milyon TL harcayarak şehrimize ufuklar açacağız. Yeni Nesil Sanayi Sitesi, Sanayi esnafımızın ekmeğini büyütecek. Resmi prosedürü işliyor. Yeter ki; siz bizlere güvenin, desteklerinizi esirgemeyin. Allah daima sizlere, güzel hizmetlerle çalışmayı nasip etsin. 16 Nisan vatan için, millet için, istikrar için Evet ile şahlanan Türkiye’nin anahtarı olacaktır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:01
  • Güneş :05:48
  • Öğle :12:45
  • İkindi :16:28
  • Akşam :19:20
  • Yatsı :20:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!