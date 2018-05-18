Başkan Eroğlu,"Geleceğin Tokat’ını inşa ediyoruz"

Ramazan ayının ilk günlerinde şehrin dört bir yanında yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplere kolaylıklar diledi. Kanal Tokat Projesi kapsamında Yeşilırmak’ın her iki tarafından devam eden peyzaj, iskele, yeni Şehitler Anıtı ve Hıdırlık Sosyal Tesisleri’nde devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Eroğlu, Karşıyaka Mahallesi kanal kenarında mavi bisiklet yolu çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak,"Tokat Belediyesi olarak ulaşım politikamız gereği; yayaları, bisikletlileri, dezavantajlı grupları kapsayan, ’insan odaklı ulaşım hizmeti’ verilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca bisikletlilerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla, bisiklet yollarını mavi renge boyayarak bu şeridin dikkat çekici ve uyarıcı olmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan mavi şeritli yollara araçlarını park etmemeleri hususunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Şehrimizin diğer bölgelerinde de bisiklet yolu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

70 bin ton asfalt dökülecek

Güneşli Mahallesi’nde yeni açılan yollar ve devam eden kaldırım çalışmaları ile son olarak Karşıyaka Mahallesi Fatih Caddesi’nde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını da teknik ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, öncelikli hedefinin Tokat halkının yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak olduğunun altını çizerek,"2018 Yılı için söz vermiş olduğumuz 70 bin ton asfalt ile Tokat’ı daha modern yollara kavuşturacağız. Kadim Şehir Tokat’ta, yaşamı daha sağlıklı sürdürebilmek amacıyla çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Her şey daha güzel bir Tokat için." diye konuştu.

Başkan Eroğlu, mutlu insanların geleceğe umut ve heyecanla baktığı, yaşamaktan zevk aldığı, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya odaklı çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi.

"Belediyecilik millete hizmet, işimiz millete en iyi şekilde hizmet etmektir. Bunun için aşkla çalışıyoruz. Şehrin ihtiyacına karşılık vermek adına yeni yollar yapıyoruz. Alt yapı ve üst yapısıyla beraber parkları, yeşil alanları, sosyal yaşam alanları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bir yandan bu şehrin ekonomisini canlandırmak, yerel kalkınmayı sağlamak için tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütürken bir yandan da turizme ivme kazandıracak projelerimizi bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişen ve değişen bir Tokat için belediye olarak günün ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da geleceğin Tokat’ını inşa ediyoruz”