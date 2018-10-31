Başkan İşbilir, mazbatasını aldı

Tokat Bem-Bir-Sen 5'inci olağan genel kurulunda güven tazeleyen Başkan Kadir İşbilir, mazbatasını aldı.

Tokat Adliyesine yönetimi ile birlikte giderek mazbatasını alan Tokat Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Kadir İşbilir, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Yönetimi ve üyelerine teşekkür eden İşbilir, "Bağımsız, demokratik bir Türkiye'nin dürüst yurttaşları olarak yaşamak isteyen bizler, Yerel Yönetim çalışanlarının hak mücadelesinde her üyemizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Biz sorun çıkaran olmadık, yine olmayacağız. Ancak sorunlara çözüm üreten olduk yine çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ürettiğimiz uygun olabilecek çözümleri yönetimlerle uzlaşarak uygulamaya konulmasına çalışacağız" dedi.