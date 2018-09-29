Başkan Kılıç, kaynak israfının önüne geçti

Tokat'ın Reşadiye ilçesi belediyesi kaynak israfının önüne geçmek için beşi bir yerde tabir edilen kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hattı, elektrik hattının yer altına alınması ve doğalgaz boru hattı döşemesi çalışmalarını birlikte yapıyor.

Reşadiye Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda ilçenin alt yapısı baştan sona yenileniyor. Mahallelerde ve caddelerde devam eden çalışmalar nedeni ile yolların bozulmasına rağmen anlayış gösteren Reşadiyelilere teşekkür eden Belediye Başkanı Cemil Kılıç, kaynak israfının önüne geçmek için bir defa da tüm sorunu çözmeye çalıştıkları mesajını verdi. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Başkan Kılıç, “Bu çalışmaya biz beşi bir yerde diyoruz. Kanalizasyon, yağmur suyu hattının yenilenmesi ile beraber içme suyu hattı yenileniyor. Elektrik hatları yer altına alınıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımzın verdiği söz olan doğalgaz hattı çalışması var. Bu çalışmaların hepsini biz kaynak israfı olmaması için bir araya getirdik ki bir daha yapboz yapmayalım diye. İnşallah bu çalışmaların sonuna doğru geldik. Bir iki ay içerisinde tamamlamaya çalışacağız. Vatandaşlarımıza sabırlarından bizlere gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sorunları beraber çektik ama inşallah daha güzel bir Reşadiye'de buluşacağız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu doğalgaz sözünün yerde kalmadığına dikkat çeken Başkan Kılıç, “Bu söz yerine getirildi, Reşadiye ölçeğinde bir ilçeye doğalgaz Devlet Başkanımızın sözleri üzerine yoğunlaşarak geldi. İnşallah bu sene doğalgaz verilecek. Firmanın verdiği cevapta bu yönde. Sene sonunda doğru doğalgaz ilçemize verilmiş olacak” diye konuştu.

Başkan Kılıç, 35 kilometre içme suyu şebeke ve abone yenilemesi, 35 kilometre atık su ve parsel yenileme işi, yağmursuyu şebeke yapımı, 20 kilometre doğalgaz hattı ve abone yapımı, muhtelif mahalle sokak ve caddelerin 6 bin 261 metre asfalt yol yapım işi, elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarında yüzde 80 mesafe alındığını, yıl sonuna çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini sözlerime ekledi.