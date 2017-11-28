Başkan Kılıç, öğrencilere forma hediye etti

Tokat Reşadiye Atatürk Ortaokulu’ndan 11 öğrenci, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç’ı makamında ziyaret ederek; okullarının kurmuş olduğu futbol turnuvasında oynamak için forma ihtiyaçlarının olduğunu belirttiler. Başkan Kılıç, öğrencileri davet ederek isimlerinin de yazdığı 11 adet formayı makamında öğrencilere hediye etti.

Çocukların eğitimlerinin yanında her zaman sporla da ilgilenmelerinin güzel bir şey olduğunu ifade eden Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç,"Çocuklarımız için her türlü desteği elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Atatürk Ortaokulu 5/A sınıfından öğrenciler geçtiğimiz günlerde okulun futbol takımının forma ihtiyacı olduğunu belirtti. Bizde 11 adet formayı öğrencilerimize hediye ettik. Çocuklarımızın sağlıklı birey olarak yetişmeleri ve sporun bir yaşam biçimi olarak hayatlarında yer etmelerini sağlamak istiyoruz. Bu konuda Reşadiye Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Formaları Başkan Kılıç2ın elinden alan öğrenciler ise teşekkür etti.