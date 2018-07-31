Başkan Özcan çevreyi kirletenlere tepki gösterdi

Tokat’ın Niksar ilçesinden geçen Kelkit Irmağı çevresine çöp ve hafriyat döken kişi yada kişilere tepki gösteren Başkan Özcan,"Kelkit Irmağı çevresine çöp ve hafriyat dökenler hakkında cezai işlem uygulayacağız. Evlatlarımıza miras bırakacağımız bu güzel şehri gelin hep birlikte koruyalım. Çünkü bu memleket bizim" dedi.

Başkan Özcan,"Kelkit Irmağı yanında bulunan alana kimliği belirsiz kişiler tarafından tüm uyarılarımıza rağmen çöp ve hafriyat dökümü yapılmaktadır. Bu alanımızı kamera sistemi ile 24 saat izleme yaparak, bilinçsizce yapılan bu davranış karşısında artık cezai işlemden kaçınmayacağız." şeklinde konuştu.