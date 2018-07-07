Başkan Özcan, esnaflara saat hediye etti

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek sorunları yerinde dinlemeye devam ediyor. Esnafları ziyaret eden Başkan Özcan, üzerinde ilçenin tarihi yerlerinin fotoğraflarının bulunduğu duvar saatlerini esnaflara hediye ederek; “Hizmet yaparken, proje geliştirirken her zaman esnafımız ve vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Rutin olarak esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik ziyaretlerde bulunarak, talep ve sıkıntılarını dinliyoruz. Bu esnaf ziyaretimizde ise onlara bir jest yaparak, içini şirin ilçemiz Niksar’ın resimleriyle donattığımız bir saat hediye ettik” dedi.