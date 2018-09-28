Başkan Özcan itfaiyecilerle kahvaltı yaptı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek itfaiye personeli ile birlikte kahvaltı yaptı.

Yangın, deprem sel ve birçok felakette vatandaşların yardımına koşan, 7 gün 24 saat boyunca her türlü duruma hazırlıklı olan itfaiye ekibi ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Özcan, itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

İtfaiyeciliğin birçok risk taşıyan zor bir meslek olduğunu belirterek görevlerini yerine getirirken gösterdikleri büyük çaba ve özveriden dolayı tüm itfaiye personeline teşekkür eden Başkan Özcan ilçe genelinde ve ilçe dışında meydana gelen çeşitli yangınlarda olay yerine kısa süre içerisinde intikal ederek yangını kontrol altına alan ve başarıyla söndüren itfaiye ekiplerini tebrik etti.

Başkan Özcan,"24 saat halkın emrinde olan İtfaiye çalışanlarımız büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. İtfaiye çalışanlarımız, insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. İtfaiye Haftası münasebetiyle tüm personelimizin haftasını kutluyorum" dedi.